Dalle bottiglie limited edition con il nome dei cantanti ai podcast, non solo musica a Casa Sanremo 

Per una settimana non si parlerà d’altro, tra social e tv, famiglia e amici, bar e colleghi di lavoro: allora tanto vale cavalcare l’hype. Il Festival di Sanremo (11-15 febbraio) è uno degli eventi musicali più amati e seguiti non solo in Italia - dove si configura ormai come un fenomeno di costume che coinvolge intere generazioni - ma in tutto il mondo, rappresentando una vetrina preziosa per il made in Italy. Ecco perchè importanti brand del food & wine non solo diventano protagonisti a “Casa Sanremo” - la celebre area hospitality del Festival che accoglie artisti, giornalisti e vip - ma creano progetti ad hoc per l’evento. Come le bottiglie tutte d’oro lanciate da Fantini Wines, 29 pezzi unici con il nome ed il cognome di ciascun cantante in gara, o come il podcast che unisce vino e musica ideato da Piccini 1882. Ma nei giorni del Festival non mancheranno brindisi esclusivi con il Prosecco Doc, show cooking con i cuochi-star del Gambero Rosso e un’area speciale tutta dedicata alla pizza, piatto simbolo della gastronomia tricolore.

Fantini Wines, gruppo abruzzese che riunisce 9 grandi realtà enologiche del centro-sud Italia, non solo porterà le sue bollicine Grand Cuvée bianco e rosato, per il terzo anno consecutivo, alla Hollywood Celebrities Lounge, a pochi passi dal Teatro Ariston, ma donerà a ciascuno dei 29 cantanti in gara una special edition di “Don Camillo - Gold Collection”, blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon. La bottiglia, in oro con etichetta nera a contrasto e sigillo rosso, porterà inciso “Sanremo 2025” ed il nome e cognome di ogni singolo artista, come portafortuna e ricordo.

Il brand toscano Piccini 1882 approda a Casa Sanremo con una speciale serie videopodcast dedicata all’incontro tra la musica e il vino. Cinque puntate in diretta a tema “Vino in musica”, esplorato attraverso racconti, riflessioni e confronti. Ad aprire il format, un monologo di Raffaele Tovazzi, filosofo e speaker radiofonico, che introdurrà il tema della serie con una narrazione suggestiva e coinvolgente. Le altre puntate vedranno Raffaele Tovazzi e Mario Piccini, patron di Piccini 1882, in dialogo con addetti ai lavori, artisti e personalità. La serie sarà un’occasione per vivere il Festival di Sanremo da una prospettiva inedita, esplorando il legame tra musica e vino attraverso le esperienze e le emozioni di chi vive la magia di Sanremo in prima persona. Ogni episodio sarà successivamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio e video, arricchito da contenuti social esclusivi per amplificare e approfondire il racconto dell’esperienza.

Le bollicine del Consorzio Tutela Prosecco Doc, riempiranno i calici di cantanti e ospiti vip nei bar di Casa Rai Pubblicità. Inoltre, in occasione della tradizionale sfilata sul Green Carpet alla vigilia del Festival, che termina proprio a Casa Rai Pubblicità, tutti gli artisti in gara brinderanno all’edizione n. 75 della kermesse con le bollicine veneto-friulane. Prosecco Doc sarà anche la bollicina ufficiale della Festa di Fantasanremo, lunedì 10 febbraio, oltre che partner ufficiale di Infinity Room e del Festival dei Sogni 2025: qui, in un contesto di lusso e creatività, personalità di spicco e talenti emergenti si incontrano per condividere esperienze, idee e visioni, creando connessioni autentiche e significative. Infine, uno speciale evento di avvicinamento a Milano-Cortina 2026: il Polo Museale Santa Tecla, al Porto vecchio di Sanremo, ospiterà una straordinaria mostra dedicata ai valori e alle emozioni delle Olimpiadi invernali, di cui il Consorzio del Prosecco è partner.

Il Corriere della Sera si trasferisce nella città dei fiori su uno yacht ormeggiato nel porto per offrire in diretta interviste e fuori onda esclusivi con i cantanti in gara, special guests e i tanti protagonisti della celebre rassegna. E il Prosecco Doc di Ponte di Piave sarà il protagonista (con il Prosecco Doc Treviso Extra Dry e il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut) di tutti i brindisi di “Corriere in Onda”, l‘esclusivo format del quotidiano di via Solferino dedicato al Festival.

Gambero Rosso è partner ufficiale dell’area food: il gruppo editoriale capitanerà tutte le attività enogastronomiche del Roof Restaurant di Casa Sanremo. Artisti in gara, giornalisti e ospiti del teatro Ariston potranno non solo partecipare alle degustazioni, ma anche assistere ai live cooking degli chef di Gambero Rosso Tv (che per l’occasione prepareranno grandi piatti realizzati con i prodotti delle aziende partner). Tra loro anche Giorgione, l’oste più amato d’Italia, che preparerà, tra le altre ricette, la sua iconica pappa al pomodoro. Oltre a lui, ai fornelli si alterneranno Fabrizio Nonis (in arte El Bekér), Cristiano Tomei e Marco Brioschi.

La pizza, simbolo della gastronomia tricolore, sarà protagonista all’Arena del Gusto con una vera e propria “orchestra” di celebri Maestri Pizzaioli, da Carmelo Pistritto a Enzo Piedimonte, da Carlo e Giuseppe Villani a Simone Taglienti, da Mirko Pepe a Giuseppe Barbera, da Manuel Coluccio a Federica Stabile, e molti altri. Le loro pizze racconteranno le eccellenze del food italiano sia a chi vive in presenza la settimana sanremese, sia a chi ogni giorno si sintonizza con Casa Sanremo Tv.

