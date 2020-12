Sapori, arte e cultura: Morettino lancia i cofanetti regalo per aiutare i Pupari Siciliani

I sapori e il “saper fare” a sostegno della cultura del territorio: Morettino, storica torrefazione di Palermo, scende in campo a sostegno di una delle tradizioni più antiche ed iconiche della Sicilia, quella dei Pupari. E, nel suo centenario, celebra la sua terra d’origine con i cofanetti regalo, in edizione limitata, dedicati alla Sicilia, realizzati in collaborazione con artigiani locali, con parte del loro ricavato finanzierà il Museo delle Marionette Pasqualino e la Rete dei Pupari Siciliani, duramente colpiti dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria.

Nelle Gift Box, acquistabili sul sito web e nei negozi di Morettino, si trovano latte di caffè macinato fresco disegnate da giovani designer palermitani, che raffigurano Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, protagonisti del Teatro dei Pupi, e una pigna di ceramica (creata a mano dall’artigiana palermitana Elisabetta Castagnetta), una delle icone siciliane più amate nel mondo, un simbolo di prosperità e felicità: secondo la tradizione popolare siciliana, regalare delle pigne di ceramica è un augurio di salute e buona fortuna.

Dietro l’iniziativa di Morettino c’è la volontà di preservare il Teatro dei Pupi, Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, che rischia di soccombere sotto i colpi della crisi economica. A causa delle restrizioni sanitarie, che hanno portato alla cancellazione degli spettacoli, all’impossibilità di una nuova programmazione e alla scomparsa dei flussi turistici, la maggior parte delle storiche famiglie di pupari dell’isola rischia di chiudere per sempre la propria attività.

Morettino, partner del Museo delle Marionette, ha lanciato, nei mesi scorsi, l’iniziativa #MorettinoPerIPupiSiciliani: per ogni caffè o Gift Box della linea “Sicily Boutique Coffee” venduto, il 10% andrà a sostenere il Museo Pasqualino e la Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell’Opera dei Pupi, l’associazione riconosciuta dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo che mette insieme le storiche famiglie di pupari di tutta la Sicilia.

La storica torrefazione di Palermo, inoltre, finanzia il restauro a cura del Museo Pasqualino della Marionetta raffigurante Carlo Magno, un pupo armato della Scuola palermitana costruita dal puparo Francesco Paolo Di Giovanni negli anni Sessanta del secolo scorso e custodita nel Museo palermitano. L’operazione di restauro sarà completata nei prossimi mesi e permetterà di salvare un piccolo pezzo di storia della cultura locale.

