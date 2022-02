“Save the Food” taglia il traguardo di 20 milioni di porzioni di cibo recuperato per i bisognosi

Oltre 20 milioni di porzioni di cibo salvate dallo spreco alimentare e diventate un pasto caldo per chi non ne ha. È il traguardo raggiunto da “Save the Food”, il progetto di responsabilità sociale di Cuki che aiuta il Banco Alimentare a contrastare lo spreco alimentare, favorendo il recupero del cibo non consumato nelle mense collettive per donarlo ai più bisognosi, alla vigilia della “Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare” (5 febbraio). E che rappresenta una case history degli obbiettivi che sono alla base della Giornata stessa: sensibilizzare gli italiani al valore del cibo e alla lotta allo sperpero.

“Cuki Save The Food”, nato nel 2011, quest’anno compie 11 anni di collaborazione con il Banco Alimentare che hanno visto crescere il progetto e che sono serviti anche a Cuki a stimolare una sempre maggiore attenzione interna verso la responsabilità sociale e all’economia circolare, condizionando positivamente il pensiero alla base delle decisioni aziendali orientate a contrastare lo spreco alimentare. Il progetto dona alla Onlus milioni di vaschette in alluminio e centinaia di migliaia di casse termiche per conservare, trasportare e redistribuire il cibo.

Quest’anno il progetto mira a sensibilizzare le aziende italiane, che hanno all’interno grandi mense e qualora ancora non l’abbiano fatto, ad aderire a “Siticibo” il programma di Banco Alimentare che recupera il cibo non servito nelle mense collettive per redistribuirlo agli enti caritativi, incrementando così la possibilità di un maggior accesso al cibo per i più bisognosi. L’iniziativa negli anni si è evoluta. Nel 2016 la “storia” di Cuki Save the Food si arricchisce con un altro progetto per combattere lo spreco. Infatti, sempre in collaborazione con Banco Alimentare, prende vita “Cuki Save Bag”, una pratica doggy bag in alluminio avvolta da una fascetta in cartoncino riciclabile con maniglia per permettere un trasporto più agevole e comodo. Creata con l’obiettivo di consentire la riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione collettiva, permette di portare a casa il cibo lasciato nel piatto per poterlo consumare successivamente. Nel 2018 il progetto continua la sua azione lanciando “Solida lei, Solidale tu”. L’iniziativa, giunta all’edizione n. 3, nel periodo natalizio dona a Banco Alimentare una vaschetta per ogni confezione di vaschette acquistate. Nel 2021 nella Scuola di Cucina della rivista “La Cucina Italiana”, grazie alla collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Paolo Frisi di Milano, è stata realizzata la prima edizione della “Staffetta per gli Altri” nella quale gli stessi studenti, stakeholder, dirigenti d’azienda, e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura hanno preparato 1.000 pasti per il Banco Alimentare. Un’iniziativa che si ripeterà anche nel 2022.

