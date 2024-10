Sciopero porti in Usa, Coldiretti: “a rischio 6,4 miliardi di euro in export di cibo made in Italy”

Lo sciopero ad oltranza dei lavoratori portuali negli Stati Uniti colpisce anche le esportazioni marittime di cibo made in Italy, che, nel 2023, sono state pari a 6,4 miliardi di euro in valore. A lanciare l’allarme è Coldiretti, sulla base dei dati Istat sul commercio estero, e in riferimento all’agitazione, proclamata dall’International Longshoremen’s Association, che coinvolge 45.000 addetti in 36 porti americani, situati sulla costa orientale e nella zona del Golfo del Messico. Questo, spiega l’associazione di categoria, potrebbe influire sulla spedizione di beni deperibili come i prodotti alimentari, causando ritardi significativi che potrebbero comprometterne la qualità o aumentare i costi di trasporto. Ogni anno infatti oltre il 95% in valore delle esportazioni agroalimentare tricolori raggiunge gli States via mare (a fronte del 63% del totale generale), con vino, olio d’olivo e pasta a guidare la classifica dei prodotti più acquistati. Gli Usa rappresentano anche il primo sbocco commerciale extra Ue per il cibo made in Italy, e il terzo a livello mondiale.

“Lo sciopero dei porti americani rischia di rappresentare un nuovo colpo per i traffici via mare dell’Italia dopo le tensioni legate al blocco dei traffici sul Mar Rosso dovute agli attacchi Houthi - denuncia Coldiretti - l’allungamento delle rotte marittime tra Oriente e Occidente, costrette ad evitare il Canale di Suez e a circumnavigare il Sud Africa, hanno portato ad un aumento dei costi di trasporto, mentre i tempi di percorrenza sono aumentati mediamente di 7-10 giorni. E a risentirne sono stati soprattutto i prodotti più deperibili, a partire dall’ortofrutta”.

