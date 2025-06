Se i biscotti diventano gelati: l’ultimo nato è il Plasmon, icona di generazioni di bambini

I biscotti Plasmon, icona di intere generazioni di bambini (il marchio è nato nel 1902) diventano un gelato: debutta quest’estate, in bar e supermercati, il nuovo prodotto in versione stecco, in partnership con Sammontana. Un’idea che strizza l’occhio non solo ai bimbi di oggi, ma sopratutto a quelli di ieri, ansiosi di ritrovare i sapori della propria infanzia. É solo l’ultimo esempio di una tendenza in cui la parola d’ordine è “contaminazione”, tra mondo del gelato e universo dei biscotti storici e più amati del Belpaese, veri e propri “lovebrands” - dalle Gocciole (il frollino più venduto in Italia) ai Pan di Stelle, dai Baiocchi ai Ringo - passando persino per i dolci natalizi, come pandoro e panettone.

Il biscotto Plasmon (Gruppo Heinz) fa parte della memoria collettiva italiana, come classica aggiunta nel biberon, passando per amato protagonista della colazione e della merenda di milioni di bambini: che adesso potranno ritrovarlo, come madeleine, in versione stecco e vaschetta. Secondo Elisa Cavestro, Head of Local Brands Portfolio & Innovation di Kraft Heinz:“Plasmon porta il suo biscotto per l’infanzia in un mercato nuovo, terreno strategicamente perfetto per far convergere i suoi consumatori di ieri e quelli di oggi”.

Ma nel settore dei gelati confezionati - che vale in Italia quasi 2 miliardi di euro e occupa 4.500 addetti - avevano giù investito Mulino Bianco (Barilla) e Algida, che nel 2021 hanno avviato un’inedita collaborazione, proponendo la versione ice cream di biscotti iconici come Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Gocciole e Togo. Non potevano mancare i Pavesini, altro marchio storico del Belpaese, che dallo scorso anno sono diventati protagonisti della vaschetta di gelato al tiramisù, sempre firmata Algida. Dal 2022 Sammontana ha collaborato anche con Loacker, firmando biscotti gelato ispirati alla Tortina e ai wafer Classic Napolitaner e al Latte Alpino.

Ferrero, tra gli indiscussi leader del comparto dolciario made in Italy, non è certo rimasto a guardare ed ha lanciato la versione gelato dei suoi cioccolatini più iconici: il Ferrero Rocher, il Pocket Coffee e il Raffaello, che in estate si possono acquistare direttamente dal banco frigo. Senza dimenticare naturalmente la crema gelato alla Nutella Invece Bauli, noto marchio dolciario veronese, ha debuttato col scorso anno con i suoi gelati al gusto panettone, pandoro e croissant all’albicocca, realizzati in collaborazione con la storica azienda ligure Tonitto. La strategia dei grandi brand punta dunque e ad assicurare una consistente stagionalità estiva ai propri marchi di successo del settore biscotti e snack.

