Se i fine wine, da investimento sicuro, diventano un regalo da mettere sotto l’albero di Natale

In un momento storico che vede il vino al primo posto tra i beni di investimento di lusso più performanti, nonostante inflazione e crisi economica (+16% in 12 mesi e +137% in 10 anni), come riportato dal The Knight Frank Wealth Report 2022, i fine wine diventano non solo bene rifugio, ma anche un regalo perfetto per Natale. In un formato tutto nuovo, sulla falsariga delle le smart box, pensato da Vindome, la app pioniera del fine wine investment, che offre la possibilità a wine lovers e collezionisti di investire e gestire direttamente tramite smartphone il proprio portfolio di vini, senza intermediari o broker. Si tratta, in sostanza, di un “Gift Certificate” che permette di regalare vini rari e in edizioni esclusive, di difficile reperibilità sul mercato, direttamente ex-Chateâu, caratteristica che ne incrementa ulteriormente il valore e le rende ancora più appetibili per investitori e collezionisti.

Collezioni prestigiose come il “Tuscan Christmas Gift”, ossia un’eccellenza italiana con un punteggio di 96/100 by Antonio Galloni; il “Left Bank 2eme Grand Cru Collection”, una collezione di bordolesi vintage tra i più ambiti, che include Rauzan Segla, Pichon Baron, Ducru Beaucaillou e Léoville Poyferré; la “2018 Conterno - Fantino Collection”, quattro Baroli dell’iconico produttore di Monforte d’Alba, Conterno-Fantino.

Il gift certificate sarà personalizzato, da stampare o inoltrare al destinatario per informarlo che sta per diventare ufficialmente un investitore in vino, e il ricevente potrà poi decidere come gestire il regalo, ovvero scegliere se farselo consegnare a casa o se conservarlo nelle cantine Vindome aspettando che aumenti di valore. Prospettiva assolutamente possibile, visto che l’asset dei fine wine dovrebbe crescere di un ulteriore 54% entro il 2024.

