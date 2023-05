Se il vino e l’arte raccontano, insieme, il territorio: ecco “Paesaggi d’artista e Vini d’autore”

Una mostra temporanea dedicata al vino e alla cultura del territorio, che unisce l’immagine di Ancona e del suo contesto, alla ricerca enologica, alla cura di una viticultura sostenibile, alla progettazione e al design della contemporaneità: è “Paesaggi d’artista e Vini d’autore”, l’esposizione curata dalla griffe del vino marchigiano Umani Ronchi assieme alla Pinacoteca Civica F. Podesti di Ancona, aperta al pubblico da oggi al 25 giugno, in una sala inserita nel percorso di visita della Pinacoteca, di cui Umani Ronchi è partner dal 2022, quando ha deciso di abbracciare il progetto artistico e culturale del museo anconetano, sostenendo e stimolando l’interesse per l’arte attraverso progetti diversi e integrati che coinvolgono l’universo vino.

Accanto alle opere ottocentesche di Barnaba Mariotti e di Carlo Filippo Boni, dedicate al porto di Ancona e ai paesaggi di Numana e Portonovo, ci saranno i vini di Umani Ronchi, con le etichette del Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore “Historical”, del Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot “Pelago”, del Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore “Vecchie Vigne” e del Conero Riserva “Campo San Giorngio”, firmate dall’artista abruzzese Ileana Colazzilli, per raccontare l’identità di un territorio attraverso immagini, parole, tecniche diverse e preziosi tratti grafici.

Ad arricchire il progetto, inoltre, l’iniziativa “Il gusto per l’arte, il piacere dei sensi”: tre visite esperienziali, che coinvolgono i sensi mettendo in relazione l’arte e il vino, con il primo appuntamento in agenda l’8 giugno, con l’amministratore delegato di Umani Ronchi (e presidente dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, ndr), Michele Bernetti.

