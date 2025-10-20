“Se la cucina italiana sarà Patrimonio Unesco, tanto merito sarà delle osterie”. Così Carlo Petrini

Gli osti e le ostesse d’Italia sono coloro i e le quali avranno più merito di ogni altro gruppo, se la cucina italiana diventerà Patrimonio dell’Umanità Unesco. A dirlo il fondatore Slow Food, Carlo Petrini, alla platea dei premiati nella presentazione, oggi, nella Sala delle Fucine delle Ogr di Torino, della “Guida alle Osterie d’Italia” 2026, “il “libro mastro” che racconta le diversità della cucina in Italia”, come lo definisce Slow Food, nel lancio di un volume che conta ben 1.980 “recensioni di locali scelti in ogni angolo del Paese per la cucina territoriale autentica, la rigorosa selezione degli ingredienti e l’atmosfera”, e che sarà in edicola dal 22 ottobre.

“È un piacere essere davanti a questa assemblea che più di ogni altra rappresenta un motivo per cui se la cucina italiana diventerà Patrimonio dell’Umanità il merito principale è vostro: il patrimonio che voi portate avanti con i vostri prodotti e le ricette - ha detto Petrini - testimonia che la nostra cucina ha delle radici profonde e che siete riusciti a creare un forte legame con il territorio esaltandone la biodiversità. Oggi, però, non si può parlare di biodiversità se non rispettiamo le diversità culturali. Sono le diversità la nostra ricchezza”. E, rivolgendosi ai 250 collaboratori della guida, presenti in tutte le regioni d’Italia, ha aggiunto: “per fare la guida serve una cronaca onesta e sincera. Non bisogna ergersi a giudici: prima di fare una valutazione ricordatevi che in cucina c’è gente che lavora duramente e fa sacrifici”.

1.980 sono i locali segnalati nell’edizione 2026, e accanto alle osterie, ai ristoranti, alle enoteche con cucina e agli agriturismi, ci sono anche quest’anno i “Locali Quotidiani”, sezione inaugurata nell’edizione 2025, che raggruppa tutte quelle tipologie ristorative alternative come pastifici, gastronomie, enoteche con cucina e altre realtà più informali, in cui sia primaria l’attenzione allo stare bene, al territorio e al piacere della tavola. L’anno scorso i “Locali Quotidiani” erano 134, quest’anno il loro numero è salito a 161.

Sono 337 i locali premiati con il massimo riconoscimento, ovvero la “Chiocciola”, che viene attribuita a quelle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. Guardando alle regioni, quelle con più osterie segnalate sono il Piemonte (187), e subito dietro Campania (169) e Toscana (163), mentre diverso è l’ordine se si guarda al numero delle “Chiocciole”, che vede la Campania in testa con 39 locali chiocciolati, la Toscana in seconda posizione con 30 e subito a ridosso il Piemonte con 29.

“In continuità con l’anno scorso, la crescita del numero dei locali segnalati indica che l’osteria è quanto mai viva ed è sempre più il principale punto di riferimento quando si parla di ristorazione in Italia, anche se un solo modello e una sola definizione di osteria non ci sono. Nella guida 2026 si trovano, infatti, molte tipologie di locali, tutte meritorie di far parte della selezione a prescindere dalla forma che hanno assunto o sempre avuto. Trentasei anni fa, con la sua nascita - spiega Slow Food - il sussidiario del mangiarbere all’italiana stabiliva tre capisaldi che hanno ridefinito il modello di osteria e che non sono mai cambiati: cucina locale nel suo contesto autentico, uso di prodotti di qualità e del territorio, prezzi accessibili ai più. Queste tre linee guida sono rimaste tali negli anni e hanno anzi accompagnato un’evoluzione che ha riportato l’attenzione su questo modello di ristorazione a partire dagli Anno Novanta, senza tuttavia uniformare una diversità di proposte che, invecem è parte fondamentale dello spirito della guida. Perché la diversità che ci contraddistingue come italiani - dice ancora Slow Food - e che riguarda anche l’aspetto culinario del nostro Buonpaese - non esiste infatti una “vera” cucina italiana codificata - questo insieme multiforme di diversità che mutano nel tempo, è l’aspetto che da sempre ha contribuito a costruire la nostra identità: ed è qui che la guida manifesta la sua importanza e diventa “libro mastro”, ovvero il nostro codice, quello che ci permette di riconoscere la cucina non solo come cibo, ma come un insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basati sui saperi locali, che rappresentano l’identità e la cultura italiana. E chissà che intanto, a dicembre, non arrivi dall’Unesco il riconoscimento alla cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità”.

“L’edizione della guida “Osterie d’Italia” 2026 ci prende per mano e ci porta nei meandri dell’Italia più autentica, più vera, capace di essere al di sopra di ogni divisione o diversità”, ha detto Carlo Bogliotti, ad Slow Food Editore e responsabile editoriale della guida. “Oggi che la cucina è diventata spettacolo, le osterie ci ricordano che il cibo è prima di tutto relazione. È l’incontro tra chi produce e chi consuma, tra chi ospita e chi viene accolto. Difendere la loro esistenza significa proteggere un modo di vivere, un modello di economia sostenibile e una cultura che sa farsi accoglienza”, ha aggiunto Chiara Cauda, direttore editoriale della Casa editrice. Con le osterie che, secondo Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, devono raccontare storie: “migliaia di storie che narrano la ricchezza e l’enorme diversità delle cucine regionali italiane che è, rimane, deve restare, un patrimonio enogastronomico sociale ambientale e culturale di tutte e tutti. L’osteria è un’esperienza popolare, deve essere accessibile e incastonata in un contesto da cui non si chiama fuori, al contrario! Un’osteria è un luogo di ristorazione democratica che partecipa ai luoghi e comunità, che fa parte di un ecosistema, che accoglie e raccoglie le storie di tutti, per tutti”.

E come in ogni guida, non mancano i premi speciali: dal “Premio Novità dell’anno” alla Locanda dei Pescatori del Trasimeno a Magione (Perugia), al “Premio Giovane dell’anno - Vittorio Fusari Franciacorta” andato a Zio Salvatore di Siderno (Reggio Calabria), dal “Premio Ostinati” all’Osteria Storica Morelli di Pergine Valsugana (Trento), al “Premio Interpretazione della cucina regionale” a La Piazzetta di Valle dell’Angelo (Salerno), dal “Premio Dispensa in osteria” alla Fattoria Borrello Osteria del Maiale Nero a Raccuja (Messina) al “Premio Piatto dell’anno” per il Minestrone alla genovese dell’osteria Caccia C’a Bugge a Campo Ligure (Genova), dal “Premio Vino in osteria” andato all’Enoteca Spontanea di Firenze al premio “Premio Birra in osteria” Al Giardino da Giamburesti di Mondavio (Pesaro Urbino), dal “Premio Bere Bene” a RistOrobie di Cusio (Bergamo) al “Premio Oste dell’anno” andato a Botteghe Antiche di Putignano (Bari), fino alla “Menzione Speciale Fipe” andata alla Taverna 58 di Pescara.

