Pescatori per un giorno: la vacanza autentica nei mari italiani che sfida crisi e caro-voli

Altro che spiaggia e ombrellone: quest’estate il mare si vive tra reti e pesci. Mentre il caro-voli stringe le rotte e la crisi chiede idee nuove, infatti, fare il pescatore per un giorno diventa l’antidoto creativo che conquista 6 italiani su 7 tra barche professionali, lenze e tavole imbandite di storie vere, sperimentando un turismo esperienziale ancora poco frequentato, ma già regolato e pronto ad esplodere grazie al progetto formativo di Confcooperative-Fedagripesca - nato nel Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura 2025-2027 con partner come Eurofishmarket - che trasforma il mare da semplice destinazione a risorsa economica diversificata, capace di innovare la filiera e frenare la fuga dei giovani.

Dalle uscite brevi (2-3 ore), con una media di 43 euro a persona, fino alla giornata intera a 111 euro, i numeri raccontano di un mercato pronto a pagare per l’autenticità. Bastano 8 passeggeri ad una tariffa media di 90 euro per generare 720 euro di ricavi complessivi, che, al netto dei costi variabili come carburante agevolato, commissioni e manutenzione, si traducono in margini netti fino a 512 euro per singola uscita, con il punto di pareggio raggiunto con appena 3-4 passeggeri. Su una stagionalità di 40 uscite l’anno, entro le 3 miglia dalla costa, il margine può arrivare a 20.000 euro, cifra destinata a crescere adottando modelli ibridi di ittiturismo con ristorazione a terra, che portano lo scontrino medio fino a 140 euro mantenendo lo stesso stile esperienziale.

Il tutto in un’offerta oggi frammentata che Fedagripesca vuole mettere in rete a livello nazionale, ma fatta di esempi virtuosi come quello che arriva dallo Stretto di Messina con la cooperativa I Mancuso e i pescatori di feluche del pesce spada pronti a dialogare anche con il mercato crocieristico, in una nuova alleanza tra generazioni in cui i giovani manager digitali e gli over 50 custodi della maestria artigianale - dal rammendo delle reti alla memoria dei mestieri - “ridanno un volto contemporaneo al mare”, conclude Paolo Tiozzo, vicepresidente Confcooperative-Fedagripesca.

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