Fare rete per promuovere il made in Italy: Italia del Gusto Consorzio rafforza la governance

Nei mercati mondiali di oggi, sempre più competitivi e complessi, da soli, per quanto grandi - e pur con brand importanti, autorevoli e riconosciuti - non si è mai grandi e forti abbastanza. Vale anche per le più importanti aziende italiane, motori di un settore che, nel 2025, nonostante le mille difficoltà del contesto economico e politico internazionale, ha superato i 73 miliardi di euro di export, con una crescita intorno al +5% sul 2024. E fare rete per migliorare la competitività sui mercati internazionali, attraverso marketing, promozione, comunicazione e sviluppo di partnership strategiche, è la strategia alla base di Italia del Gusto, primo Consorzio privato di imprese italiane del settore alimentare e vinicolo, con il vino che è rappresenta dal gruppo Terra Moretti Vino di Vittorio Moretti (che mette insieme cantine come Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra a Suvereto, Acquagiusta - Tenuta La Badiola in Maremma, Sella & Mosca in Sardegna e Teruzzi a San Gimignano), insieme a tanti top brand dell’agroalimentare made in Italy (come Amadori, Amica Chips, Auricchio, Barilla, Bauli, Bonomelli, Caffè Borbone, Cannamela, Cirio, Citterio, Gruppo Colussi, Delicius, Fabbri, Filippo Berio, Medusa, Molino Spadoni, Novi, Noberasco, Orogel, PanPiuma, Parmalat, Parmareggio, Piadina Loriana, Polenta Valsugana, Ponti, Rana, Rio Mare, Riso Gallo, Sammontana Italia, San Benedetto, Santa Rosa, Urbani Tartufi, Valfrutta, Valsoia, Vecchia Romagna), 30 aziende per 38 categorie merceologiche, per un fatturato aggregato di 22 miliardi di euro e oltre 53.000 dipendenti.

Un progetto ideato nel 2006 da uno dei più grandi industriali del made in italy alimentare, Giovanni Rana, e che oggi rafforza il suo impegno nel promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana nel mondo, puntando su una visione condivisa e su una rappresentanza qualificata delle imprese del comparto, rafforzando anche la sua governance. Ad affiancare il presidente Giacomo Ponti (presidente Ponti e anche Federvini, ndr), ed il già vicepresidente Alberto Auricchio (ad Gennaro Auricchio), entra come vicepresidente anche Irene Rizzoli, ad Delicius Rizzoli Società Benefit. In un percorso di continuità e sviluppo strategico del Consorzio, spiega una nota, con l’obiettivo di consolidarne la crescita e valorizzare ulteriormente il ruolo delle imprese aderenti.

Con il prossimo impegno in calendario la partecipazione a Tuttofood Milano, dall’11 al 14 maggio 2026 (dopo la partecipazione, in questa prima parte dell’anno, a Gulfood Dubai, in gennaio, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore food & beverage rivolto al Medio Oriente, e a Ife Manufacturing - International Food & Drink Event a Londra, nel Regno Unito).

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