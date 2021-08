Se la location pesa più della cucina: boom delle prenotazioni per i ristoranti con vista

Andare al ristorante non riguarda semplicemente mangiare fuori, ma si tratta al contrario di un’esperienza a tutto tondo, in cui giocano un ruolo fondamentale il servizio e l’atmosfera, come confermano i dati di “TheFork”, piattaforma leader per la prenotazione del ristorante online, secondo i quali rimane alto l’interesse per esperienze fuori casa uniche e di qualità: il punteggio medio dei ristoranti prenotati nel mese di luglio si attesta tra l’8.8 e il 9.3/10, e aumentano le prenotazioni per i ristoranti premiati da guide e utenti, che hanno rappresentato il 23% del totale nell’ultimo mese, contro il 10% di luglio 2020. A mettere in fila i 20 ristoranti in cui vivere esperienze gastronomiche uniche, la stessa “TheFork”, in un viaggio dal Nord al Sud del Belpaese, dove gustare un pranzo o una cena accompagnati dall’emozione di viste e panorami mozzafiato.

Focus - I 20 indirizzi con vista dell’estate 2021 secondo “The Fork”

Quartopiano Suite Restaurant, Rimini

Il Quartopiano Suite Restaurant è il ristorante che non ci si aspetta: unico nel suo genere, sia per la location sia per la cucina - firmata dallo Chef Silver Succi - ha guadagnato il prestigioso riconoscimento del “Piatto” della Guida Michelin. Durante la bella stagione è possibile prenotare un tavolo sullo splendido rooftop con vista su tutta la città di Rimini.

Algiubagiò, Venezia

Sul dizionario alla voce “ristorante romantico” si trova probabilmente citato il ristorante Algiubagiò di Venezia. Qui si può scoprire non solo un menù ricco di ricette tipiche veneziane ma anche un dehor da favola affacciato sui canali, perfetto per una cena a lume di candela.

Rose & Sapori, Desenzano Del Garda (Brescia)

Per coloro che amano l’atmosfera tranquilla e rilassante del lago, il Rose & Sapori è l’indirizzo da segnare in agenda. La cucina dello chef Riccardo Bioni racconta una storia fatta di piatti della tradizione mediterranea ma rivisitati in chiave creativa e soprattutto preparati con pesce fresco e prodotti di prima scelta. Il tutto da accompagnare con un’incantevole vista sul lago.

Ristorante Miranda, Riva di Solto (Bergamo)

Con un privilegiato affaccio sul Lago d’Iseo, il ristorante Miranda dell’omonimo hotel, vi regala un’esperienza gastronomica davvero da ricordare. La cucina dello Chef Pasquale Spelgatti, meritevole del Piatto della Guida Michelin, propone piatti della tradizione ma anche proposte più stravaganti di ispirazione internazionale.

Agritur Eden Marone, Riva Del Garda (Trento)

Prenotare un tavolo all’Agritur Eden Maron vuol dire gustare un pranzo o una cena in pieno relax, immersi nella natura. La cucina tradizionale trentina firmata dallo Chef Valter si sposa perfettamente con l’atmosfera rurale di questo agriturismo che permette di prendere una pausa dalla frenesia e dal caldo della città.

La Musa Restaurant & Rooftop Terrace, Cima di Porlezza (Como)

Poco distante dal confine svizzero, proprio sul Lago di Lugano, La Musa Restaurant sorprende con una cucina gourmet ma non pretenziosa, che attinge tanto dalla tradizione quanto da sapori nuovi e internazionali. Durante la bella stagione, si può pranzare o cenare su una splendida terrazza vista lago.

Ristorante Tiffany, Luino (Varese)

Un ambiente d’altri tempi, elegante, raffinato, quasi da film. Se si aggiunge il dehor proprio sul Lago Maggiore, il Ristorante Tiffany diventa la location perfetta per una serata estiva a lume di candela. Il menù propone una cucina mediterranea ricca di piatti della tradizione sia del Nord sia del Sud.

Moda, Monforte d’Alba (Cuneo)

Proprio nel cuore di Monforte d’Alba, immerso nel meraviglioso paesaggio delle Langhe, il Moda è un ristorante di cucina piemontese in cui gustare ricette autentiche della tradizione. Nei mesi estivi è possibile prenotare un tavolo sulla terrazza con vista sulle colline circostanti.

Portobello, Sestri Levante (Genova)

Da Portobello, a Sestri Levante, si possono deliziare i piatti della Chef Delia Mazzuchelli, meritevole del Piatto della Guida Michelin, che propone una cucina mediterranea raffinata ma sincera. La location è davvero d’eccezione: è possibile gustare pranzo o cena affacciati su una delle baie più belle d’Italia, la Baia del Silenzio.

Baia del Silenzio, Sestri Levante (Genova)

Il nome dice tutto: la Baia del Silenzio di Sestri è un ristorante dall’atmosfera unica. Situato nell’omonima Baia, propone la cucina mediterranea della Chef Alessandra Zacchei - meritevole del Piatto della Guida Michelin - proprio a due passi dalla riva sia all’esterno sia nella sala interna circondata da vetrate.

Alla Torre De Rossi, Firenze

Un’intima e romantica terrazza dalla quale inebriarsi di uno dei panorami più belli d’Italia: la città di Firenze, con la cupola del Brunelleschi e i suoi campanili rinascimentali. Alla Torre De Rossi l’esperienza gastronomica è unica non solo grazie alla splendida location ma anche per il menù ricco di piatti tipici toscani.

Maremmana Restaurant, Gavorrano (Grosseto)

Gustare i tortelli fatti in casa con ricotta e spinaci con un calice di vino rosso, il tutto accompagnato da una sensazionale vista sulla campagna maremmana: è possibile, al Maremmana Restaurant vicino Gavoranno. Oltre alla splendida sala interna, che richiama le atmosfere rurali del luogo, si può prenotare un tavolo in giardino, immersi nella natura e lontani dalla frenesia urbana.

Mirabelle, Roma

Senza dubbio una delle terrazze più suggestive della capitale, a due passi da Villa Borghese, il Mirabella offre un’esperienza gastronomica davvero di alto livello dove la cucina dello Chef Stefano Marzetti - insignita del Piatto della Guida Michelin - e i tavoli con affaccio sui meravigliosi tetti di Roma si incontrano per un mix insuperabile.

The Hive Rooftop Restaurant, Roma

Un rooftop elegante e moderno nel cuore dell’Urbe Antica: il The Hive è il posto giusto per godersi un pranzo o una cena all’insegna della cucina romana in un’oasi di pace e tranquillità con vista panoramica sulla città.

Osteria Vicolo Cieco, Colonnella (Teramo)

Atmosfera familiare e casereccia quella dell’Osteria Vicolo Cieco, dove gustare autentica cucina abruzzese preparata come si faceva una volta. La sala interna gode di un’intera parete di vetrate che consente una splendida vista sul panorama circostante.

Terrazza Celè, Positano (Salerno)

Una location da sogno, quella di Terrazza Celè a Positano, dove tutto racconta l’animo di questa città di mare, elegante ma semplice al tempo stesso. Dagli arredamenti bianchi e azzurri alla cucina di pesce fino alla splendida terrazza con affaccio sul golfo di Positano, tutto qui assicura un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Sangre Rojo, Lipari (Messina)

A due passi dalla spiaggia, al Sangre Rojo si può gustare un’autentica cucina siciliana - con specialità di pesce - in una location davvero spettacolare: l’isola di Lipari. Mangiare i tagliolini freschi con cozze gamberetti melanzane e basilico della Chef Nunzia con in sottofondo l’ondeggiare del mare è solo uno dei motivi per cui il Sangre Rojo è un indirizzo da provare quest’estate.

La Terrazza degli Dei, Agrigento

Nel cuore della Magna Grecia, circondati da templi e rovine… questa è la cornice in cui è situato La Terrazza degli Dei, ristorante nella Valle dei Templi. La cucina dello chef Valentino Palmisano - che si è meritata il Piatto della Guida Michelin - propone ricette siciliani preparate come vuole la tradizione ma strizzando l’occhio alla contemporaneità.

CB Lounge - Somu Restaurant, Baja Sardinia (Sassari)

Baja Sardinia è forse uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna del Nord e il CB Lounge - Somu Restaurant offre la possibilità di gustare il meglio della cucina sarda e mediterranea con affaccio sul mare. Perfetto per una romantica cena estiva tinta con i colori del tramonto.

Terrazza Fiorella, Massa Lubrense (Napoli)

La cucina dello Chef Marco Del Sorbo unita alla location d’eccezione fa di Terrazza Fiorella un ristorante davvero unico. La sala interna è completamente circondata da vetrate mentre all’esterno la terrazza con ombrelloni bianchi permette di godere di un panorama spettacolare: il Golfo di Napoli.

