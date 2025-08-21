“Sergio Dondoli’s Happy Life”, la vita straordinaria di un gelatiere italiano considerato un’icona

Nel cuore di San Gimignano, borgo-gioiello dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1990, tra vicoli medievali e piazze che respirano storia, dove la città custodisce il fascino senza tempo della Vernaccia, la “regina bianca immersa” nella Toscana dei grandi vini rossi, e delle torri che le hanno valso il soprannome di “Manhattan del Medioevo”, anche il gelato sa raccontare storie di memoria, creatività e passione. Proprio questa arte del gusto diventa protagonista di un docu-film: “Sergio Dondoli’s Happy Life”. La pellicola, diretta da Jay Arnold, e prodotta da BreakingGlass, ripercorre la vita e le passioni del maestro gelatiere di San Gimignano, Sergio Dondoli, già vicepresidente della Coppa del Mondo di Gelateria, e che, dal 19 agosto, è disponibile su Prime Video e Apple Tv, portando sugli schermi di tutto il mondo il racconto di un uomo che ha trasformato il proprio lavoro in arte nella Gelateria Dondoli, intrecciando ogni passo della sua carriera ai profumi del territorio: zafferano, vaniglia, frutti della natura.

A convincere il regista Jay Arnold a dedicare un docu-film a Sergio Dondoli è stato il loro primo incontro, nel luglio 2023, durante una delle celebri “gelato class” del maestro, a cui il cineasta statunitense ha partecipato. Da quell’incontro, nell’autunno dello stesso anno, è nata una storia che parte dal cuore medievale di San Gimignano, dalla piazza della Cisterna dove ogni giorno centinaia di persone fanno la fila per un cono o una coppetta, e va ben oltre il semplice gelato: il documentario racconta la vita, la passione, l’arte e la felicità di uno dei gelatieri più iconici a livello internazionale. Prodotto da Matt Dallas e distribuito da Breaking Glass Pictures, “Sergio Dondoli’s Happy Life” è un ritratto dolce e intenso di un destino intrecciato ai profumi e alla gioia di vivere, quella stessa felicità evocata nel titolo. In 84 minuti, il film ripercorre la carriera del maestro, dall’apertura del laboratorio in piazza della Cisterna ad aprile 1992 fino ai riconoscimenti internazionali che lo hanno consacrato miglior gelatiere al mondo, tra incontri con Capi di Stato, premi Oscar e Nobel, e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Solo nella prima metà di agosto, dalla sua bottega sono transitati il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e la regina Beatrice d’Olanda.

“Stare davanti alla macchina da presa è stato faticoso - racconta Dondoli - ma emozionante fino alla fine. Alla proiezione a New York, con mio figlio Stefano e il regista, abbiamo pianto tutti e tre”. Il regista Jay Arnold aggiunge: “il percorso di Sergio è incredibilmente stimolante, ma è stato il suo profondo rispetto per l’ambiente, per le mucche che forniscono il latte e l’impegno nell’uso di alimenti biologici e integrali a colpirmi profondamente. In un certo senso, il film è una vera e propria storia d’amore”.

Oltre al ritratto del maestro gelatiere, il documentario celebra anche la famiglia: il figlio Stefano, da oltre un decennio responsabile della produzione, mentre la figlia Sara con il compagno Davide, gestiscono la gelateria insieme ai collaboratori storici. E naturalmente i gusti simbolo: dalla Crema di Santa Fina (zafferano e pinoli) allo Champelmo (pompelmo rosa e Vernaccia di San Gimignano), da Rosemary’s Baby (lampone e rosmarino) alla Venere Nera (mora, lavanda e zafferano), fino al Michelle, dedicato a Michelle Obama (cantucci allo zafferano, mandorle di Avola e miele e un tocco di scorza di arancia amara). Gelati che raccontano non solo tecnica, ma memoria, emozione, territorio e arte. Infine, il documentario ospita volti noti dell’enogastronomia italiana, come Dario Cecchini, il macellaio-poeta di Panzano in Chianti, e Gaetano Trovato, chef due stelle Michelin del ristorante “Arnolfo” a Colle di Val d’Elsa, a testimonianza del legame tra tradizione toscana e creatività contemporanea del gelato artigianale.

