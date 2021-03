Sette pasticceri italiani in finale alla Coppa del Mondo di Panettone 2021

Salvatore Tortora (Marigliano, Napoli), Valerio Santi (Pizzighettone, Cremona), Massimiliano Lunardi, (Quarrata, Pistoia), Fiorenzo Ascolese (San Valentino Torio, Salerno), Gianfranco Nicolini, (Porto Recanati, Macerata), Damiano Pagani (Dello, Brescia) e Antonio Losito (Nibionno, Lecco): sono i sette pasticcieri che rappresenteranno l’Italia nella finale di Coppa del Mondo di Panettone, in programma a Lugano, in Svizzera, dal 5 al 7 novembre 2021, quando si scontreranno con i colleghi di Svizzera (l’ideatrice e l’organizzatrice di questa competizione a cadenza biennale), Spagna, Stati Uniti e Francia.



I sette finalisti italiani, maestri di un prodotto, il panettone artigianale, ormai diventato un vero e proprio oggetto di culto per appassionati e gourmet, hanno superato tutte le elezioni, a partire dalle fasi eliminatorie iniziate il 31 ottobre, che hanno visto 92 pasticcieri di tutto il Belpaese sfidarsi in tre eventi di selezione - Sud (Reggio Calabria), Nord (Robecco sul Naviglio) e Centro (Pistoia) - all’ultima prova del 20 febbraio, a Palazzo Bovara di Milano, capitale indiscussa del panettone, dove erano presenti in 32, osservati e valutati da una giuria tecnica, presieduta da Iginio Massari e composta da altri nomi eccellenti della pasticceria - Angelo Musa (Mof Pâtissier), Debora Massari (maestro Ampi e tecnologa alimentare), Diego Rossi (chef di Trippa Milano), Davide Malizia (pasticciere campione del mondo Zucchero Artistico), Gian Battista Montanari (maestro Ampi e consulente), Roberto Rinaldini (maestro Ampi e membro Relais Dessert), Jose Romero (pasticciere, docente e formatore), Luca Poncini (pasticciere) e Fabrizio Galla (maestro Ampi e membro Relais Dessert) - e da una giuria di giornalisti composta da Livia Chiriotti (direttore editoriale di Pasticceria Internazionale), Roberta Schira (scrittrice, gourmet e critica gastronomica), Alessandra Favaro (caporedattore di Informacibo e food blogger), Federica Artina (Caporedattore Fine Dininig Lovers), Nadia Toppino (giornalista e food blogger), Ezio Zigliani (giornalista e comunicatore in ambito food), Claudio Burdi (giornalista food) e Barbara Giglioli (giornalista professionista e critica gastronomica).

Copyright © 2000/2021