“Snack Economy”: un mercato da 234 miliardi di euro che rivoluziona il retail europeo

Il mercato europeo degli snack ha raggiunto nel 2024 un valore record di 234 miliardi di euro, segnando una crescita del +2,9% su base annua, secondo l’ultima analisi di Circana, leader globale nella ricerca sui comportamenti dei consumatori. Nonostante i volumi siano rimasti stabili a 115 miliardi di unità, il comparto ha generato 7 miliardi di euro in più sul 2023, confermando il ruolo centrale degli snack nel panorama del largo consumo. Emerge dallo studio “Snack Unwrap: The Insatiable Craving for Growth” che rivela come gli snack rappresentino oggi il 40% del valore delle vendite di alimentari confezionati in Europa. Ma più che una semplice categoria, gli snack stanno diventando una vera e propria cultura, fluida e in continua evoluzione.

“La corsia degli snack è diventata lo specchio dello stile di vita moderno, plasmata da nuove tendenze legate a dieta, abitudini e momenti di consumo che vanno oltre quelli tradizionali. Per restare rilevanti, i brand globali devono bilanciare gusti locali con motivazioni di consumo universali come piacere, praticità e benessere. Il successo non si misura solo in quote di mercato, ma in capacità di essere rilevanti. Per vincere, bisogna trattare meno gli snack come una categoria e più come una cultura: fluida, ibrida e in continua evoluzione”, ha dichiarato Ananda Roy, Svp Thought Leadership ed Europe Cpg Growth Advisor Circana.

“La crescita è trainata da snack funzionali e salutari - secondo Circana - come cereali e barrette per la colazione (83,6 milioni; +6%), frutta secca e disidratata (160,2 milioni; +4,9%), formaggi (478,4 milioni; +3,1%), yogurt (303,2 milioni; +3,5%)”.

E “i consumatori cercano sempre più prodotti che offrano energia, equilibrio e comfort con un’attenzione crescente a ingredienti minimamente processati, benefici per la salute intestinale e porzioni controllate. Aumentano le proposte con la formula “piacere sì, ma dalle porzioni controllate” e le alternative plant-based, insieme ai trend virali e alle occasioni social a dimostrazione che la crescita odierna non è legata solamente alla mera funzione ma anche all’emozione suscitata”, afferma Circana.

“In merito ai canali di vendita - secondo Circana - i supermercati restano il canale dominante, con il 50% delle vendite e una crescita del +2,1% nei volumi. I discount si affermano come protagonisti emergenti, con 44 miliardi di euro di vendite e performance in crescita. In calo, invece, i negozi di prossimità, mentre e-commerce e canali specializzati mostrano i tassi di crescita più alti, segnalando nuove opportunità nel digitale”.

“Tra i sei mercati analizzati (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) - continua la ricerca - Italia (43,2%) e Paesi Bassi (44,6%) vantano le quote valore più alte. In termini assoluti, Germania (60 miliardi di euro) e Regno Unito (53 miliardi di euro) guidano le vendite, riflettendo la maturità dei rispettivi mercati e il ruolo centrale degli snack nelle principali economie del ramo beni di largo consumo europeo”.

Circana conclude con delle raccomandazioni per retailer e produttori: “passare dall’impulso all’intenzionalità creando portafogli prodotti per nuove occasioni di consumo; accelerare l’innovazione funzionale puntando su benefici concreti per la salute; ridefinire i Kpi (Key Performance Indicators) misurando il successo in base alla rilevanza nei momenti di consumo; assortimento dinamico usando analytics per promozioni mirate e previsioni di domanda; e bilanciare premium e permissività sostenendo sia i formati indulgenti che quelli più salutari”.

