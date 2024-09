Spazio ai giovani in agricoltura, “Generazione Terra” mette a disposizione 80 milioni di euro

La terra ha bisogno dei giovani per continuare ad avere un futuro, “forze fresche” necessarie non solo per mandare avanti il settore ma anche per assimilare nuove idee e tecnologie che fanno parte del “background” delle nuove generazioni. Di certo, avviare o ampliare un’attività, non è semplice, soprattutto in questo periodo storico, per questo un aiuto economico può trasformarsi in una spinta necessaria per concretizzare un progetto. Il ritorno dell’iniziativa “Generazione Terra”, da parte di Ismea (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), va in questa direzione considerato che si tratta di una misura, da 80 milioni di euro per il 2024, finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola oppure all’avvio di una nuova impresa agricola attraverso l’acquisto di un terreno.

Possono partecipare i giovani imprenditori agricoli (età massima 41 anni non compiuti) iscritti con la qualifica di Iap (Imprenditore Agricolo Professionale, ndr) alla gestione previdenziale agricola da almeno due anni; giovani startupper con esperienza (anche in questo caso non devono aver compiuto 41 anni) che intendono acquistare un terreno per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola; giovani startupper privi di esperienza (under 35 anni) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura attraverso l’acquisto di un terreno.

Il valore massimo del finanziamento proposto ammonta a 1,5 milioni di euro, in caso di “Giovani Imprenditori Agricoli” e “Giovani startupper” con esperienza e di 500.000 euro in caso di “Giovani startupper” con titolo. Complessivamente, invece, i fondi stanziati per la misura toccano quota 80 milioni di euro per il 2024: 35 milioni di euro per i Giovani Imprenditori Agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie nel Centro-nord (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria); 35 milioni di euro per Giovani Imprenditori Agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Sud-isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); 10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper con titolo (senza esperienza).

