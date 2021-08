“Spicchi di Vita”, le pesche di Agribologna a sostegno di San Patrignano

Una pesca a sostegno di San Patrignano: torna anche nell’estate 2021 “Spicchi di Vita”, il progetto di Agribologna che destina il 10% del ricavato delle “nettarine” del socio Zavoli, in vendita nei supermercati Iper del Gruppo Finiper fino a tutto settembre, alla comunità di San Patrignano, che, dal 1978,?si occupa del recupero dei tossicodipendenti. “L’ortofrutta è più che mai oggi sinonimo di uno stile di vita salutare - commenta Angelo Palma, dg Consorzio Agribologna - se i nostri prodotti possono contribuire a un messaggio e ad azioni di prevenzione e di positivo impatto sociale, questo non può che dare un significato ancora più importante e sentito al nostro lavoro”. La stagione 2021 delle pesche si presenta con una scarsa quantità di prodotto dovuta alle gelate primaverili, ma le varietà raccolte in questo periodo esprimono il massimo livello di gusto, presentando una caratteristica che il consumatore privilegia: sono spiccagnole.

