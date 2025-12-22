Spumante e Champagne per le feste: prezzi 2025 in lieve aumento (+2,81% sul 2024)

Organizzare il menu di Natale e Capodanno senza svuotare il portafoglio è possibile, ma serve attenzione. Altroconsumo, la principale associazione italiana di consumatori, ha analizzato i prezzi di 12 catene tra supermercati, ipermercati e discount a Milano e Roma per i prodotti tipici delle feste: lenticchie, salmone, pandoro, panettone, ananas, datteri, fichi secchi, cotechino, spumante e Champagne. La buona notizia? Nel confronto con il 2024 i rincari sono contenuti, con poche eccezioni: le lenticchie segnano +6,13%, mentre le bollicine crescono leggermente (+2,81%), attestandosi su un prezzo medio di 21,21 euro al litro, ma con una forbice larghissima, che spazia da 2,52 a 64,40 euro. Il salmone affumicato, invece, costa mediamente meno. La cattiva notizia, in generale, è la forte variabilità: le lenticchie secche oscillano da 2,06 a 21,92 euro al chilo, il salmone da 16,80 a 91,80 euro al chilo.

Per risparmiare, il primo consiglio è confrontare sempre il prezzo al chilo e valutare i prodotti base o a marchio del distributore. Meglio il cotechino intero rispetto alle versioni affettate, che fanno lievitare il prezzo: lo stesso vale per lo zampone. Se la quantità è eccessiva, si può congelare quello che avanza.

Anche la comodità si paga: l’ananas intera costa in media 2,10 euro al chilo (da 1,38 a 2,58 euro al chilo), mentre quella pronta arriva a 11,80 euro al chilo (con punte fino a 16,40 euro al chilo). Conviene, quindi, scegliere il frutto intero, che riduce anche l’uso di plastica. Occhio alle varianti premium di datteri e fichi secchi: i datteri più economici, come i deglet nour, costano circa 7,16 euro al chilo, mentre i medjoul salgono a oltre 20 euro al chilo e le versioni ricoperte arrivano a 21,93 euro al chilo. Nei fichi secchi il prezzo medio è 20,30 euro al chilo, ma le versioni semplici costano meno (19,20 euro al chilo) di quelle farcite (24,35 euro al chilo). Per il dolce, panettone e pandoro hanno prezzi medi simili (rispettivamente 9,23 e 9,74 euro al chilo), ma la forbice è ampia: si va da meno di 5 euro fino a oltre 20 euro al chilo.

Le offerte fanno la differenza, ma attenzione alle promozioni: confrontare più insegne e valutare i prodotti a marchio del distributore è la strategia migliore, secondo Altroconsumo. Negli ultimi cinque anni i prezzi sono cresciuti: il panettone Bauli è passato da 5,75 a 7,74 euro al chilo (+35%), mentre il pandoro di Verona Paluani è salito da 4,73 a 10,72 euro al chilo (+127%).

Pianificare il menu, controllare il peso sgocciolato e sfruttare le promozioni sono le mosse vincenti per evitare sprechi e contenere la spesa. Con qualche accorgimento, si può brindare senza rinunciare alla qualità e senza spendere una fortuna. E non si tratta solo di risparmio: Altroconsumo, con la piattaforma “Impegnati a Cambiare”, promuove un modello di consumo più informato, responsabile e sostenibile, anche nelle scelte alimentari delle feste. Esiste un modo diverso di scegliere e consumare quello che portiamo a tavola: più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Nella sezione “Altromangiare” si trovano consigli per evitare sprechi, scegliere alimenti più sostenibili e migliorare le nostre abitudini alimentari. Perché ogni scelta individuale può contribuire al benessere collettivo.

Copyright © 2000/2025