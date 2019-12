Tanto food e un po’ di beverage nella Best Brands Italia 2019: al top Ferrero e Coca-Cola

Tanto food ed un po’ di beverage nella Best Brands Italia 2019, gli Oscar dei marchi, classifica che ogni anno mette in fila i marchi più forti nel panorama produttivo del Belpaese in base sia ai valori commerciali che alle preferenze “di cuore” di oltre 6.500 intervistati, campione che fotografa così il sentiment dei consumatori. E così, si sono stilate le quattro Top 10, svelate ieri a Milano, negli studi Rai, nella serata di gala, presentata da Filippa Lagerback, per un totale di 40 brand che entrano così tra i migliori del Belpaese, tra cui spicca Ferrero, il colosso tutto italiano che domina la classifica dei Best Corporate Brand, riconquistando così un premio già suo nel 2015 e nel 2017, e che aveva perso nel 2018 per far posto al cavallino Ferrari. Ma la casa della Nutella non è l’unico brend del food in classifica: alla posizione n. 5 spunta Barilla, indietro di una posizione sullo scorso anno. Stesso scenario nella sezione Best Product Brand, dove la multinazionale Coca-Cola si è riconquistata il gradino più alto del podio, già suo nel 2015, scivolando poi al secondo e al terzo posto negli anni scorsi, seguita a ruota dalla Nutella, altra vittoria di Ferrero, e da altri grandi marchi del food, come Mulino Bianco, alla posizione n. 4, Findus al n. 5, e Algida e Rio Mare, rispettivamente al n. 7 e n. 8. Anche se non nelle posizioni più alte, il food & beverage si conquista le sue posizioni anche tra i Best Growth Brand, con Heineken che si piazza sul gradino più basso del podio, seguita a ruota da Baileys e Muller, poi Activia al n. 7 e Pepsi al n. 10. Comparto di cibi e bevande che, però, è assente del tutto nella top 10 delle categorie speciali, quest’anno dedicata ai Best Digital Life Brand, dominata da Amazon.

