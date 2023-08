“The best 2023” by Wine Enthusiast: “il vino italiano è il migliore al mondo per qualità/prezzo” 

Dal Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva “Annamaria Clementi” 2013 di Ca’ del Bosco al Barolo Serradenari 2019 di Ratti, dall’Alto Adige “Praepositus” Sylvaner 2021 di Abbazia di Novacella al Solaia 2019 di Antinori, dal Franciacorta Vintage Collection Dosage Zero 2017 di Ca’ del Bosco al Soave Classico “50° Anniversario” Calvarino 2021 di Pieropan, dall’Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2011 di Tommasi allo Stiolorosso di Terrevive, dal Lambrusco di Sorbara “Radice” 2021 di Paltrinieri al Barolo “Rocche dell’Annunziata” 2019 di Ratti: ecco la prima anticipazione del “The Best 2023” by "Wine Enthusiast", ovvero i dieci migliori vini assaggiati finora secondo il magazine Usa, uno dei riferimenti della critica enologica mondiale.

Sono oltre 600 le bottiglie già degustate, provenienti da tutte le regioni del nostro Paese, caratterizzate da un’altissima qualità media, tanto che, secondo Danielle Callegari, degustatrice dei vini della Toscana e del Sud Italia della rivista Usa “Wine Enthusiast”: “se c’è una cosa da imparare dall’enorme quantità di vino italiano che ho assaggiato negli ultimi mesi, è che è il migliore di sempre. Offre il più vantaggioso rapporto qualità/prezzo sul mercato globale in questo momento”. Un endorsement di tutto rilievo dalla critica americana, considerato che il mercato “a stelle & strisce” rappresenta tuttora il primo sbocco del vino italiano nel mondo.

Le bottiglie più votate, secondo "Wine Enthusiast”, offrono un’eccezionale rappresentazione della diversità regionale del Paese: “un rosso lussureggiante proveniente dai terreni vulcanici della Sicilia; un iconico Franciacorta prodotto con uve Pinot Nero provenienti da alcuni dei vitigni più antichi della Lombardia; Chianti con l’iconica uva Sangiovese della Toscana a vari livelli di prezzo; bottiglie di Barolo da invecchiamento del Piemonte; Barbera dai frutti scuri e un complesso spumante dell’Alta Langa; e molti altri ancora”.

