“The World’s 50 Best Restaurants 2024”, Alajmo al n. 51, Niederkofler (best new entry) al n. 52

I tristellati Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo al n. 51 e l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, in Italia, al n. 52, e new entry più alta in questa parte della classifica: la “The World’s 50 Best Restaurants 2024” ha svelato oggi le posizioni da 100 e 51 della sua celeberrima classifica dei migliori ristoranti del mondo, in attesa della proclamazione del migliore assoluto e dei primi cinquanta, che sarà di scena il 5 giugno, a Las Vegas. L’elenco 51-100 comprende i ristoranti di tutti e sei i Continenti, spiega una nota, ed è stato stilato grazie ai voti di 1.080 esperti indipendenti che appartengono al mondo della gastronomia, da giornalisti gastronomici e chef di fama mondiale a gastronomi itineranti. Ognuno di loro ha contribuito con i propri voti a stilare la classifica di “The World’s 50 Best Restaurants 2024”, che sarà svelata tra due settimane, live sul palcoscenico della premiazione.

Nelle posizioni tra 51 e 100, dunque, ci sono 12 new entry da 11 città diverse, da Berlino a Mumbai, fino a Seoul e Sidney. 13 ristoranti provengono dall’Asia, 23 dall’Europa, 6 dal Nord America, 5 dal Sud America, uno dal Medio Oriente, uno dall’Africa e uno dall’Oceania.

La Francia è in testa con altri quattro ristoranti, tra cui: Flocons de Sel (n. 76) a Megève; La Grenouillère (n. 77) a La Madelaine-sous-Montreuil; Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (n. 79) a Parigi e Ceto (n. 85) a Roquebrune-Cap-Martin. Nella classifica completa, sono presenti altri quattro ristoranti in UK, ossia Brat (n. 65), The Clove Club (n. 80), Lyle’s (n. 87) Core by Clare Smyth (n. 97). La Germania vanta un totale di quattro ingressi in classifica, tra cui Ernst (n. 75) e Tantris (n. 88), entrambi a Monaco. Sono tre i ristoranti spagnoli nella classifica: Enigma (n. 59) a Barcellona, Aponiente (n. 72) a El Puerto de Santa Marìa e Mugaritz (n. 81) a San Sebastián. Il ristorante belga Willem Hiele, ad Oudenburg, si posiziona alla n. 83. Un ristorante danese e uno turco si sono classificati nell’elenco 51-100, rispettivamente Kadeau (n. 54) a Copenaghen e Neolokal (n. 91) a Istanbul. L’Asia, invece, si distingue per le seguenti new entry: il Masque a Mumbai (n. 78), il Mosu (n. 86) e l’Onjium (n. 96), entrambi a Seoul, insieme al ritorno dell’Indian Accent di New Delhi (n. 89). Tre ristoranti giapponesi spiccano nella lista: Narisawa, a Tokyo (n. 56), La Cime, a Osaka (n. 66) e Sazenka, sempre a Tokyo (n. 93). La Cina è rappresentata da Fu He Hui, a Shanghai, al n. 69 mentre Singapore conquista tre posizionamenti, tra cui Burnt Ends al n. 68, Labyrinth al n. 92 e Meta al n. 95. Ci sono anche due ristoranti thailandesi in classifica: Potong al n. 57 e Nusara al n. 74, entrambi a Bangkok.

“The World’s 50 Best Restaurants”, spiega ancora una nota, continua a premiare la fiorente gastronomia del Nord America con i nuovi ingressi di Smyth, a Chicago, al n. 90 e Fauna, a Valle de Guadalupe, in Messico, al n. 100. Sono poi presenti altri due ristoranti messicani: Alcalde di Guadalajara al n. 67 e Sud 777 di Città del Messico al n. 82. Gli Stati Uniti annoverano inoltre Le Bernadin a New York, al n. 71, mentre Cosme, sempre a New York, è al n. 99. Il Sud America vanta cinque locali all’interno della classifica. Si posiziona al n. 53 Leo di Bogotà di Leonor Espinosa, The World’s Best Female Chef 2022. Mérito, a Lima, si trova al n. 55, mentre Mil di Cusco si posiziona al n. 73. Lasai a Rio de Janeiro è al n. 58 e Nuema, a Quito, di Pía Salazar, vincitrice del The World’s Best Pastry Chef 2023, si classifica n. 61. Il Fyn di Cape Town, vincitore del Sustainable Restaurant Award 2023 si classifica al n. 60, mentre Orfali Bros Bistro è al n. 64. Nella classifica 51-100, l’Australia è rappresentata dal Saint Peter di Sidney, gestito dallo chef Josh Niland, che si piazza al n. 98.

“La classifica 2024 completa è una vera e propria rappresentazione della gastronomia globale”, commenta William Drew, direttore editoriale The World’s 50 Best Restaurants. “Con ristoranti situati in sei continenti, siamo entusiasti di vedere così tanti nuovi ingressi dai nomi interessanti che stanno lasciando il segno nel mondo della ristorazione. Congratulazioni vivissime a tutti i ristoranti e team presenti nella classifica di quest’anno; non vediamo l’ora di celebrare insieme i loro successi alla cerimonia di premiazione del mese prossimo a Las Vegas”.

Focus - “The World’s 50 Best Restaurants”, le posizioni da 51 a 100

51 Le Calandre - Rubano

52 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico

53 Leo - Bogotá

54 Kadeau - Copenhagen

55 Mérito - Lima

56 Narisawa - Tokyo

57 Potong - Bangkok

58 Lasai - Rio de Janeiro

59 Enigma - Barcellona

60 Fyn - Cape Town

61 Nuema - Quito

62 Coda - Berlino

63 Bozar - Bruxelles

64 Orfali Bros Bistro - Dubai

65 Brat - Londra

66 La Cime - Osaka

67 Alcalde - Guadalajara

68 Burnt Ends - Singapore

69 Fu He Hui - Shanghai

70 Le Doyenné - Saint-Vrain

71 Le Bernardin - New York

72 Aponiente - El Puerto de Santa María

73 Mil - Cusco

74 Nusara - Bangkok

75 Ernst - Berlino

76 Flocons de Sel - Megève

77 La Grenouillère - La Madelaine-sous-Montreuil

78 Masque - Mumbai

79 Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen - Parigi

80 The Clove Club - Londra

81 Mugaritz - San Sebastián

82 Sud 777 - Città del Messico

83 Willem Hiele Oudenburg

84 Restaurant Jan - Monaco

85 Ceto - Roquebrune-Cap-Martin

86 Mosu - Seoul

87 Lyle’s - Londra

88 Tantris - Monaco

89 Indian Accent - New Delhi

90 Smyth - Chicago

91 Neolokal - Istanbul

92 Labyrinth - Singapore

93 Sazenka - Tokyo

94 Mountain - Londra

95 Meta - Singapore

96 Onjium - Seoul

97 Core by Clare Smyth - Londra

98 Saint Peter - Sydney

99 Cosme - New York

100 Fauna - Valle De Guadalupe

