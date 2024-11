“The World’s 50 Best Restaurants” arriva in Italia per la prima volta nella sua storia

Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia di premiazione dei “The World’s 50 Best Restaurants”, tra gli eventi di punta della gastronomia mondiale, si terrà in Italia: il 19 giugno 2025 sarà la storica città di Torino, nota per la gastronomia, i vini, il patrimonio culturale e le bellezze architettoniche, ad ospitare il più importante raduno annuale della comunità internazionale dell’alta ristorazione. Lo anticipa la Regione Piemonte, che domani presenterà ufficialmente l’iniziativa al World Travel Market di Londra, evento leader nel settore dei viaggi e del turismo.

In attesa della cerimonia di premiazione del 19 giugno, in cui verrà rivelata la classifica “The World’s 50 Best Restaurants” 2025, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare e vivere la città di Torino, che offre un connubio unico di arte, cultura, ingredienti di fama mondiale ed esperienze culinarie di alto livello. “È arrivato il momento del debutto di 50 Best in Italia, dove la cultura del cibo e dell’ospitalità sono profondamente radicate nella società. Non vediamo l’ora di riunire la comunità mondiale della ristorazione in questa destinazione storica, epicurea e affascinante” sostiene William Drew, direttore editoriale di “The World’s 50 Best Restaurants”. “Torino e il Piemonte sono tra le capitali mondiali del cibo ed un evento globale come “The World's 50 Best Restaurants 2025” ne è la prova - afferma Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte - durante le giornate dedicate agli eventi, la bellezza del nostro territorio e l’alta qualità della nostra tradizione enogastronomica saranno al centro dell’attenzione, con momenti dedicati alla premiazione dei migliori ristoranti al mondo, ma anche alla promozione di questa terra straordinaria, dei suoi prodotti e della sua cucina. Questo evento rappresenta una grande opportunità per la regione di raccontare la sua storia e far scoprire e vivere a sempre più persone le bellezze del nostro Piemonte”.

I punti salienti del programma a Torino e in Piemonte includeranno una serie di eventi che sono parte integrante di 50 Best Restaurants (che vede come main sponsor S.Pellegrino e Acqua Panna): il forum #50BestTalks, che esplora alcuni temi attuali che riguardano il mondo dell’ospitalità; la serie di eventi culinari aperti al pubblico di 50 Best Signature Sessions, che vede chef del mondo 50 Best cucinare insieme a rinomati talenti locali; una Chefs’ Feast che mette in mostra gli ingredienti e lo stile culinario della regione; e la cerimonia di premiazione vera e propria, con il relativo conto alla rovescia.

L’evento “The World’s 50 Best Restaurants” 2024, tenutosi a Las Vegas, negli Stati Uniti, ha visto l’incoronazione di Disfrutar a Barcellona come “The World’s Best Restaurant”. Disfrutar entrerà a far parte della lista Best of the Best degli ex ristoranti n. 1 e, di conseguenza, non potrà più comparire nella classifica per il 2025 e in quelle successive.

