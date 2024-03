Tra aule ed antiche cantine, porte aperte all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Dall’imponente quadrilatero fatto costruire da Re Carlo Alberto di Savoia come una azienda agricola modello, in cui si trovano gli uffici del Rettorato, della direzione generale e la Biblioteca (con oltre 30.000 volumi dedicati alle scienze gastronomiche), alla Cascina Albertina con le aule, i laboratori e la segreteria didattica: il 20 marzo l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, primo ateneo al mondo interamente dedicato al cibo, apre le sue porte a futuri studenti, famiglie e visitatori, nell’iniziativa “Università Svelate”.

Nella visita sarà possibile, oltre a scoprire i suggestivi e storici spazi di Pollenzo e gli orti educativi annessi all’ateneo, conoscere l’offerta formativa dell’Unisg, con i suoi corsi di laurea e i master, e vedere da vicino la vita universitaria animata da un folto gruppo di studenti internazionali. Sarà inoltre visitabile indipendentemente la Banca del Vino, che sorge nelle antiche cantine carloalbertine del complesso dell’Agenzia. L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene.

Copyright © 2000/2024