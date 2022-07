Tra cantine e monasteri, sport e cultura, torna il “Festival Franciacorta in Cantina”

Le bollicine del Franciacorta nel calice, come fossero una sorta di “bussola enoica”, esplorare il territorio fatto di monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti nasce un vino unico, tra le più celebrate espressioni del metodo classico italiano: è il Festival Franciacorta in Cantina n. 13, che torna in scena in due weekend (10-11 settembre e 17-18 settembre), con 65 cantine protagoniste tra visite guidate, degustazioni, tour nei vigneti, pic nic tra i filari, gite in bicicletta e altro. Una grande festa di territorio, che coinvolgerà realtà come Fratelli Berlucchi, Barone Pizzini, Bellavista, Bersi Serlini, Ca’ del Bosco, Castello Bonomi, Cavalleri, Contadi Castaldi, Corte Aura, Derbusco Cives, Ferghettina, I Barisei, La Montina, Majolini, Montenisa (Antinori), MonteRossa, Mosnel, Ricci Curbastro, Villa Crespia, Villa Franciacorta ... solo per citarne alcune.

Copyright © 2000/2022