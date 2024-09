Tra celebrities e glamour, le bollicine del Franciacorta ancora protagoniste agli Emmy Awards

Un inconfondibile tocco di stile italiano per uno degli eventi più prestigiosi dell’industria televisiva e cinematografica globale: il Franciacorta, simbolo dell’eccellenza made in Italy, si conferma, per il quarto anno consecutivo, “Official Sparkling Wine” degli Emmy Awards, edizione n. 76. La cerimonia andrà in scena il 15 settembre, al Peacock Theater di Los Angeles, trasmessa in diretta su ABC e numerosi canali internazionali. A seguire, il “Governors Gala”, l’elegante after party che celebra i vincitori degli Emmy, con un parterre esclusivo di personalità del mondo televisivo. Testimonial del Belpaese l’attrice Miriam Leone e lo chef Augusto Pasini del ristorante “Hill Colle” di Erbusco. Numerose le serie in nomination, da “The Crown” a “True Detective”, da “The Bear” a “The Gilded Age”, con nomi del calibro di Jodie Foster, Jennifer Aniston, Steve Martin, Naomi Watts, Meryl Streep, Idris Elba, Dakota Fanning e molti altri.

Franciacorta riafferma così il suo ruolo come ambasciatore del gusto e dello stile italiano, combinando tradizione e innovazione in un contesto internazionale come gli Emmy Awards, l’evento dell’anno per la televisione americana, che celebra i talenti più brillanti del settore dell’intrattenimento familiare, capace negli ultimi anni di attirare attori internazionali di cinema e teatro e di creare un pubblico mondiale sempre più fedele.

“Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia ancora una volta agli Emmy Awards - dichiara Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - quest’anno, con la presenza di Miriam Leone e la partecipazione di Augusto Pasini, vogliamo celebrare l’eccellenza italiana in tutte le sue forme, dal vino al cibo, al cinema e alla televisione”.

Quest’anno Franciacorta non solo sarà presente con il consueto Franciacorta Bar, offrendo agli ospiti del “Governors Gala” la possibilità di degustare le diverse tipologie etichette di varie cantine, ma avrà come special guest in tutti gli eventi Miriam Leone, attrice e ambasciatrice del made in Italy. Inoltre, per la prima volta nella storia degli Emmy, uno chef italiano cucinerà alla cena di gala: Augusto Pasini, chef franciacortino del ristorante “Hill Colle” di Erbusco, presenterà un piatto creato appositamente per l’occasione.

Franciacorta darà il via alle celebrazioni degli Emmy Awards con una cena privata il 12 settembre e concluderà il 16 settembre con una master class dedicata ai sommelier dei ristoranti stellati Michelin della California. Entrambi gli eventi si terranno presso “Angelini Osteria” a Beverly Hills, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nella ricchezza del patrimonio di Franciacorta.

Il Franciacorta Bar sarà presente anche agli eventi principali che precedono gli Emmy Awards, tra cui i “Creative Arts Emmy Awards” (7 e 8 settembre), che premiano coloro che lavorano dietro le quinte - scenografi, costumisti, montatori di immagini e suoni, animatori, artisti degli effetti speciali e altri - e il “Performer Nominees Celebration” (13 settembre), un evento dedicato a tutti gli attori nominati, ai presentatori degli Emmys e ai cast di supporto delle serie TV in nomination.

Questa partnership si aggiunge al portafoglio di collaborazioni prestigiose di Franciacorta, tra cui la Guida Michelin, sia negli Stati Uniti che in Italia, la Camera Nazionale della Moda Italiana (con Franciacorta brindisi ufficiale della Milano Fashion Week) e la storica “1000 Miglia”. La cerimonia degli Emmy Awards sarà trasmessa in diretta anche su Sky Italia (lunedì 16 settembre alle 2.00).

Copyright © 2000/2024