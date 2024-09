Tra cucina e calcio, una delle coppie più note della tv e dei social si racconta in un libro

Tra i due il romantico è lui, Fabio Caressa, mentre lei, Benedetta Parodi, brilla nell’organizzare viaggi e cene, ma soprattutto per la sua abilità in cucina: una coppia tra le più amate in tv e sui social, con milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post. Ora Fabio e Benedetta hanno scritto un libro a due voci, “Calcio e pepe” (Sperling & Kupfer, 19,90 euro, 304 pagine), in cui raccontano la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente anniversario di matrimonio, il n. 25, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti, ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso. Simpatici, belli e autoironici, nonostante il grande successo nei rispettivi campi non hanno paura a mostrarsi senza filtri, imperfetti, alle prese con gli aspetti quotidiani della vita lavorativa e famigliare.

Benedetta, in particolare, è un volto noto del food & wine: dopo aver condotto per anni il tg di Studio Aperto ha ideato la rubrica “Cotto e mangiato”, in onda all’interno del telegiornale, per poi approdare su LA7 con “I menu di Benedetta". Da dodici anni è alla conduzione di “Bake Off Italia”, talent show di grandissimo successo in onda su Real Time. Vera precorritrice del food in tv, è autrice di numerosi libri di cucina che hanno venduto milioni di copie. Sui social, con un profilo che conta 1,2 milioni di follower, condivide la sua vita e le sue passioni, fatte soprattutto di piatti gustosi e buoni libri.

Copyright © 2000/2024