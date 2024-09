Tra glamour, moda, musica e guide, ad ottobre la “Milano da bere” si prende la scena enoica

Tra glamour e moda, musica e talk, degustazioni verticali e non solo, ad ottobre la “Milano da bere” si prende la scena enoica, con tanti eventi per pubblico e addetti ai lavori, che ruotano intorno al vino. E se nel “Quadrilatero della Moda” a Milano dal 7 al 13 ottobre, torna “La Vendemmia” n. 15 “griffata” da MonteNapoleone District, con il vino protagonista nelle vetrine e nelle boutique dell’alta moda, la città meneghina, dal 5 al 13 ottobre, sarà animata anche dalla “Milano Wine Week” ( presentata oggi a Palazzo Cordusio), per poi vivere, qualche giorno dopo e con un programma autonomo e indipendente, la grande degustazione della guida Slow Wine 2025, il 19 ottobre, al Superstudio Maxi.

Diverse le novità per la “Milano Wine Week” 2024, guidata da Federico Gordini, che si aprirà il 5 ottobre, prima nel pomeriggio, nel cuore di City Life, con il brindisi inaugurale con il Consorzio dell’Asti Docg, in Piazza Tre Torri, e poi, la sera aI Dazi Milano, all’Arco della Pace, in Piazza Sempione, nuova location coinvolta nel panorama di “Milano Wine Week”, dove andrà in scena il party “One Wine Night”, in collaborazione con Carrefour, in uno spazio che poi, per tutto l’evento, ospiterà l’Enoteca “Milano Wine Week”. E se sono una conferma i “Milano Wine Week Awards - Premi Carta Vini Italia, Premio Wine Retail e Premio Best italian Wine Selection” - che coinvolgendo oltre 100 sommelier italiani (anche nel Grand Tasting il 6 ottobre, insieme alla delegazione di 30 head sommelier proveniente da tutto il mondo, grazie al supporto di Ice-Agenzia, e che saranno di scena tra Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni), saranno assegnati il 7 ottobre (Teatro Manzoni), sono tanti i momenti di approfondimento e degustazione che mescolano vino, intrattenimento, business e musica, ma anche verticali dedicati a griffe come Ca’ del Bosco e Berlucchi, ancora dal vicino territorio della Franciacorta, ma anche a Case Basse, cantina icona di Montalcino resa grande da Gianfranco Soldera e oggi portata avanti dalla sua famiglia, ma anche a San Felice, cantina storica del Chianti Classico (del gruppo Allianz), ma anche ai vini firmati da enologi come Riccardo Cotarella e Luca d’Attoma, quelli distribuiti da un leader di mercato come Partesa, o ancora a territori e Consorzi come Franciacorta, Oltrepò Pavese, Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ancora alle tante iniziative di “Cantina Urbana”, dove si potrà creare anche il proprio vino, a quelle tra vino, design e arte e recupero con i vini di cantine come Tommasi, tra i riferimenti della Valpolicella, Castello di Meleto, tra i gioielli del Chianti Classico, e Balgera, dalla Valtellina, allo showroom Winetage, alla “Degustazione d’arte”, una mostra dedicata al tema del vino, con opere d’arte che spaziano dal Cinquecento ad oggi, curata dai fondatori Federico e Francesco Bulgarini, ad Ars Antiqua (con i vini della cantina Fiamberti). Tra le curiosità, per gli appassionati, da segnalare il format “Night Wine Talks” al Marchese di Via dei Bossi che diventa in seconda serata (dalle ore 22.30) il salotto della “Milano Wine Week”, dove ogni sera conversazioni con ospiti e personaggi illustri si uniscono a degustazioni dei vini della cantina Freccianera Fratelli Berlucchi, ancora dalla Franciacorta. L’8 ottobre toccherà all’attrice Aurora Ruffino, con la critica cinematografica Paola Jacobbi, il 9 ottobre all’astrologo Stefano Vighi, il 10 ottobre ai fotografi Ferdinando Scianna ed a Denis Curti, l’11 ottobre alle giornaliste Barbara Stefanelli, vice direttrice del quotidiano “Corriere della Sera” e Camilla Baresani, mentre il 12 ottobre ci sarà il finale con ospiti a sorpresa.

Da 7 al 10 ottobre, ancora, Winetip presenta “Once Upon A Wine”, una serie di cene dove l’alta cucina si sposa con i più grandi vini al mondo. Il 7 ottobre al ristorante stellato Verso Capitaneo, con i vini della Borgogna, l’8 ottobre a Identità Golose, con le “Leggende Italiane”, il 9 ottobre, con “Château La Conseillante: cena con la proprietà”, all’Acanto-Principe di Savoia, il 10 ottobre la “Verticale Soldera: cena con degustazione”, un viaggio tra i diversi millesimi di uno dei vini italiani più famosi del mondo, al ristorante stellato Autem. Tra le iniziative per i professionisti, da segnalare, lunedì 7 ottobre, il “Wine Lab di Partesa”, la mattina a Palazzo Castiglioni, con una selezione delle migliori cantine italiane ed estere distribuite da Partesa. Ma, tra le novità, ci saranno le startup selezionate per “Wine in Action”, il primo programma di accelerazione delle startup vinicole, realizzato in collaborazione con Lifegate Way, che, in “Milano Wine Week”, l’11 ottobre, presenteranno i progetti più innovativi, introducendo un nuovo grande focus sulla sostenibilità che coinvolgerà diversi momenti della manifestazione. E poi, come detto, le tradizionali masterclass dedicate al pubblico di operatori di settore: un’occasione imperdibile per i professionisti di scoprire e degustare le eccellenze ed entrare in contatto con i produttori e gli opinion leader di settore. Tra queste, le masterclass che si inseriscono nel progetto “Wine List Italia”, dedicate ad alcune delle cantine coinvolte nel progetto come Berlucchi, Cà del Bosco, San Felice, tutte lunedì 7 ottobre. Appuntamenti anche con i vini del Consorzio di tutela dei Vini dell’Oltrepò Pavese e del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, e con le masterclass con i vini di Riccardo Cotarella e Luca D’Attoma, tutte martedì 8 ottobre.

