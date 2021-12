Tra grandi bollicine e sport: Ferrari Trento diventa la bollicina ufficiale dell’Olimpia Milano

Se c’è un brand delle bollicine italiane che, oltre ad essere sinonimo di qualità e di italian style riconosciuto nel mondo, è anche sinonimo di trionfi sportivi, quello è Ferrari. Se la casa trentina della famiglia Lunelli è da sempre icona dei brindisi ai trionfi - da quello recentissimo nel mondiale di Formula 1 che ha visto l’olandese Max Verstappen vincere ieri il suo primo titolo di campione del mondo dopo una stagione al cardiopalma giocata punto a punto con Lewis Hamilton, e che ha segnato il debutto di Ferrari Trento come brindisi ufficiale del più importante campionato motoristico del mondo, a quello lontano ma presente nella memoria dell’Italia del calcio al “Mundial” del 1982 in Spagna, passando per i tanti successi della Juventus, per citare solo i più celebri - ora diventa anche la bollicina ufficiale della A|X Armani Exchange Olimpia Milano, un pezzo di storia e del presente dalla pallacanestro italiana, squadra che oggi domina la Serie A1 di basket, che è ai vertici dell’Eurolega, ed è la squadra italiana più titolata di sempre, che, negli anni, ha visto indossare la sua casacca da miti come Dino Meneghin e Mike d’Antoni, per dirne solo alcuni (nel suo palmares 28 scudetti, 6 Coppe Italia, 4 Supercoppe e, a livello internazionale, 3 Coppe dei Campioni e altrettante Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korać e una Coppa Intercontinentale, per l’unico team italiano ad aver vinto, almeno una volta, ogni tipo di competizione ufficiale, e che nel 2016, inoltre, è stata inserita nella Italia Basket Hall of Fame).

Una partnership che inizia da questa stagione, e suggellata ieri, nel brindisi di auguri al termine della gara contro la Germani Brescia. “L’Olimpia - spiega una nota ufficiale - ha scelto infatti le bollicine italiane per eccellenza per supportare la squadra durante diversi momenti della stagione e accompagnare tutti gli eventi della squadra nella stagione in corso, nonché per le aree hospitality del Mediolanum Forum”. “Questa collaborazione è coerente con la volontà da parte di Ferrari di supportare le grandi eccellenze del mondo dello sport - ha commentato Matteo Lunelli, presidente e ceo di Ferrari Trento - essere stati scelti come brindisi ufficiale dall’Olimpia per noi significa affiancare una squadra che rappresenta non solo il meglio del basket italiano, ma anche una città a cui siamo molto legati e che è capitale della creatività, del design e della moda italiana”. “Siamo felici di annunciare questa partnership che ci unirà ad un gruppo prestigioso, di fama internazionale, che assicura qualità e affidabilità, tratti che lo rendono molto vicino all’Olimpia come valori e ambizioni”, ha commentato Christos Stavropoulos, general manager Olimpia Milano.

Copyright © 2000/2021