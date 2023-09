Tra la passione per le bollicine e la bellezza del territorio, il “Festival Franciacorta in Cantina”

Pioniere degli eventi “di territorio” del vino italiano, è il più grande racconto di una regione del Belpaese che ha dedicato tutta se stessa all’enogastronomia e all’ospitalità di alto livello: il 16 e il 17 settembre torna il “Festival Franciacorta in Cantina”, edizione n. 14, promossa dal Consorzio Franciacorta, e che vede il territorio aprire le porte al pubblico per celebrare a tutto tondo il Franciacorta.

Oltre 60 cantine aperte - da Barone Pizzini a Bellavista, da Guido Berlucchi a Bersi Serlini, da Bonfadini a Bosio, da Ca’ del Bosco a Camilucci, da Castello Bonomi Tenute in Franciacorta a Cavalleri, da Colline della stella di Andrea Arici a Contadi Castaldi, da Ferghettina a Le Marchesine, da Majolini a Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, da Monte Rossa a Mosnel, da Muratori a Ricci Curbastro, da Uberti a Villa Franciacorta, per citarne solo alcune - e oltre 170 eventi distribuiti nei 19 Comuni della Franciacorta, sono i numeri del “Festival Franciacorta in Cantina”, un appuntamento sempre più imperdibile per appassionati di vino e gourmet, ma non solo, e, soprattutto, per tutta la famiglia.

E nel quale si va dalle visite in cantina con degustazione alle cene di gala, dai pic-nic nelle vigne alle degustazioni verticali di Franciacorta di annata per gli eno-appassionati, ma anche passeggiate a cavallo, tour in bicicletta e caccie al tesoro tra i vigneti per gli amanti dello sport, ed itinerari gastronomici ideati dai ristoratori franciacortini a base di prodotti tipici della tradizione del territorio accompagnati dai Franciacorta nelle loro diverse tipologie ed espressioni per i gourmet.

E, nell’anno in cui Brescia e Bergamo sono state onorate del titolo di “Capitale italiana della Cultura”, la Franciacorta farà conoscere l’immenso patrimonio secolare su cui si fonda la sua lunga storia, dalle visite ai musei del territorio ai tour in bus tra le cantine e i siti di interesse storico e culturale.

