Tra sicurezza alimentare e critica enogastronomica, torna il Festival del Giornalismo Alimentare

Sicurezza alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche la sostenibilità dell’intera filiera e la critica enogastronomica contemporanea: si scaldano i motori del Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, che riprenderà la scena internazionale dal 20 al 22 febbraio, come di consueto, a Torino, per l’edizione n. 5 della tre giorni, nata nel 2016, che unisce il mondo dell’alimentare con quello del giornalismo e della comunicazione. In ogni suo ambito, sia finanziario ed economico che editoria del settore. Così, giornalisti, blogger, aziende, funzionari di amministrazioni pubbliche, professionisti della sicurezza alimentare, uffici stampa e rappresentanti di associazioni si preparano ad incontri, confronti, scambi di esperienze, per dar vita a soluzioni per rispondere alle necessità sociali. Filo conduttore sarà come sempre la necessità di una informazione di qualità, a fronte anche di un pubblico di consumatori sempre più attento, partecipe e preparato, anche grazie ad una più facile accessibilità ai contenuti, garantita dai nuovi media. Per questo, per la prima volta nel 2020, il Festival aprirà le sue porte anche al pubblico, che avrà anche l’occasione di incontrare dal vivo alcuni tra i più seguiti personaggi della rete.

