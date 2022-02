Tracy, Carmine, Christian e Lia: ecco i “Magnifici 4” in finale a MasterChef Italia 11

Tracy Eboigbodin, cameriera di 28 anni di Verona, Carmine Gorrasi, studente di 18 anni di Montecorvino Pugliano (Salerno), Christian Passeri, studente di 20 anni di Bosconero, e Lia Valetti, bancaria di 30 anni di Bardolino: ecco i “Magnifici 4” che, dopo la semifinale di ieri sera, si sfideranno per la corona di miglior chef amatoriale nella finalissima di MasterChef Italia n. 11, il popolare talent show culinario prodotto da Sky con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Nell’ultima puntata, un solo eliminato, il designer inglese Nicky Brian Perera, caduto proprio all’ultimo ostacolo, il pressure test che lo ha messo di fronte a Carmine Gorrasi: il suo “Fish & Chips con Tenerumi” non è bastato a convincere i giudici, meglio la crema di fagioli cannellini, salvia fritta e siero di mozzarella di bufala del concorrente salernitano, il più giovane in gara.

La prova in esterna, l’ultima dell’edizione n. 11 di MasterChef Italia, ha portato i cinque semifinalisti tra i fornelli del ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre stelle Michelin, tra le tavole più iconiche della ristorazione italiana, a Brusaporto (Bergamo). Con loro, un ospite speciale: Matteo Berrettini, il tennista n. 6 del ranking Atp, che per una volta ha mollato la racchetta e “imbracciato” la forchetta ...

