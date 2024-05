Tradizionale, in versione gourmet oppure vegano: oggi, 28 maggio, si celebra l’“Hamburger Day”

C’era una volta il classico burger con formaggio e bacon, diventato simbolo dei Paninari negli Anni Ottanta del Novecento: oggi il panino di tradizione americana è proposto in innumerevoli versioni - tradizionale o gourmet, vegano o impreziosito da prodotti tipici - ma resta in ogni caso uno dei cibi più gettonati, soprattutto tra i giovani e in versione delivery: oggi, 28 maggio, si celebra in tutto il mondo l’“Hamburger Day”, giornata dedicata a una delle proposte-simbolo della cultura dello street food.

Secondo Uber Eats, la piattaforma di food delivery, l’hamburger in formato gigante con pancetta sbaraglia tutti gli altri tipi di panino. Seguono il classico hamburger, a ruota quello con carne di pollo e gli hamburger con doppio formaggio. Tra gli ingredienti più caratteristici risaltano i formaggi made in Italy, primo fra tutti il Parmigiano Reggiano, oltre a Montasio e Asiago. La capitale in Italia dell’hamburger è Napoli, città che detiene il primato assoluto degli ordini, seguita sul podio rispettivamente da Milano e Roma. Il quarto posto è occupato da Torino, mentre a chiudere la classifica c’è la Sicilia con Catania.

L’Italia è il secondo Paese al mondo per consumo di hamburger dopo la Spagna, secondo rilevazioni e dati di ordinazione di Glovo, realtà leader nella consegna di ordini multi-categoria. Negli ultimi 12 mesi, Glovo ha consegnato in Italia 40.000 hamburger al giorno, il 19% in più rispetto all’anno precedente.

Le opzioni per accompagnare gli hamburger sono molte: le più ordinate tramite Just Eat , altro noto brand del food delivery, sono le patatine fritte, che si confermano come abbinamento preferito per eccellenza, seguite dagli anelli di cipolla, le alette di pollo, i nuggets di pollo, le olive ascolane e le mozzarelline. Infine, sotto il profilo delle preferenze, secondo l’Osservatorio di Just Eat, a fianco alle ricette storiche a base di carne stanno prendendo piede alternative che strizzano l’occhio agli ittiofili: crescono infatti le preferenze di hamburger a base di pesce, con il polpo che si classifica in testa come ingrediente preferito, seguito dal salmone e dal tonno. Le tre varianti si abbinano al pane nero, arricchito con carbone vegetale o profumo di seppia.

