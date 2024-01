Trip Advisor premia Roma e Firenze tra le migliori destinazioni gastronomiche al mondo

Dalla prelibata fiorentina alla cacio e pepe, dalla “schiacciata” alla pizza bianca, dalla pasta fresca ai carciofi, dalla trippa declinata nelle due diverse versioni “cittadine” al “peposo” e alla pajata, dal Chianti Classico ai vini della Doc Roma, dal Chianti al Frascati, sono soltanto alcuni delle tante prelibatezze di cui sono ricche Firenze e Roma, due capitali mondiali della cultura, della bellezza ma anche dell’enogastronomia come dimostra il loro inserimento tra le “Top 5”, delle “Best Food Destination in the World” by Trip Advisor, portale leader nelle recensioni degli utenti, tra cui quelle dei ristoranti.

La Capitale d’Italia conquista il secondo posto, Firenze, invece, la piazza n. 5. La classifica si basa su quelle destinazioni i cui hotel, ristoranti e le “cose da fare” hanno ricevuto un elevato volume di recensioni e opinioni dalla community di Trip Advisor per un periodo di 12 mesi. Roma, la città in cui tra le usanze viene citata quella di assaporare e gustare i piatti piuttosto che di mangiare mentre si cammina, è dietro soltanto ad Hanoi, la capitale del Vietnam, dove è facile trovare street food di qualità, ma anche piatti a base di carne, pesce, riso e verdure. A Firenze “fai scorrere un pezzo di pane croccante su dell’olio di oliva locale e verrai immediatamente trasportato nel tuo posto più felice”, così si legge nella descrizione di un posto dove è anche bello mettersi in piazza “con un piatto di tagliatelle fresche e un bicchiere di Chianti e guardare chi passa”.

Tra le prime 25 città citate da Trip Advisor, non ce ne sono altre italiane, mentre nella “Top 10” fanno parte anche Creta (n. 3), Cusco (n. 4), Nuova Delhi (n. 6), Barcellona (n. 7), New Orleans (n. 8), Lisbona (n. 9), Phuket (n. 10).

