Turismo gastronomico in crescita in Italia: sagre (+27%) e food tour (+8%) tra le mete preferite

Il cibo è sempre più protagonista nella pianificazione dei viaggi degli italiani: secondo il recente studio “Viaggio nel gusto. Le tendenze gastronomiche d’Italia, tra tradizione e cibo da strada” dell’Osservatorio Telepass, piattaforma di raccolta, analisi e divulgazione di dati sulla mobilità, nato dalla collaborazione tra Moveo, il magazine dell’azienda, Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing, e Change Media, realtà che si occupa del content marketing del magazine, e che ha analizzato i volumi di ricerca online degli ultimi 12 mesi per comprendere come il cibo influenzi il comportamento degli utenti nel pianificare viaggi, nel 2024 si sono registrate oltre 6,5 milioni di ricerche online su ristoranti tipici, trattorie, sagre e food tour, con un incremento del +10% sull’anno precedente.

In particolare - spiega l’Osservatorio Telepass - nel 2025, le sagre hanno segnato un +27% e i food tour un +8%, confermando il legame tra gastronomia e territorio. La pizza domina la classifica delle ricette più cercate con oltre 1 milione di ricerche mensili - prosegue lo studio - seguita da carbonara (166.000 ricerche/mese) e piadina (oltre 102.000 ricerche), mentre piatti locali come i “vincisgrassi marchigiani” (+134%), un ricco primo piatto al forno, simile alle lasagne, preparato con pasta all’uovo, ragù di carni miste e besciamella, simbolo della tradizione gastronomica delle Marche, le “tette delle monache” pugliesi (+122%), soffici dolcetti a cupola, ripieni di crema e spolverati di zucchero a velo, noti per la loro forma curiosa e la loro origine conventuale, e le “zeppole di San Giuseppe” (+85%), dolci tradizionali italiani, fritti o al forno, a base di pasta choux, farciti con crema pasticcera e decorati con amarene, preparati in occasione della festa del papà, mostrano una riscoperta delle tradizioni regionali, come afferma lo studio.

“Il turismo gastronomico è ormai una motivazione di viaggio a pieno titolo: lo dimostrano i 6,5 milioni di ricerche nel 2024 e il +27% di interesse per le sagre registrato nel 2025. Si parte per provare un piatto, e al rientro, si cerca online la ricetta per rivivere l’esperienza - spiega Aldo Agostinelli, chief consumer revenues officer Telepass - il nostro impegno è rendere la mobilità semplice e fluida, così che una ricetta scoperta online possa diventare la meta del prossimo weekend”.

Copyright © 2000/2025