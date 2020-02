Un brindisi alla prima joint venture siculo-francese del vino, tra le famiglie Planeta e Oddo

Parigi val bene una messa, ma anche un brindisi ad una partnership, a suo modo, storica. Che prima ancora che di impresa, è la partnership tra due famiglie innamorate del vino. Da un lato Planeta, tra i grandi del vino italiano e del “Rinascimento” del vino siciliano, e realtà oggi guidata da Alessio e Francesca Planeta, dall'altra gli Oddo, alla guida di Oddo Vins et Domaines, realtà francese con cantine non solo in patria, ma anche in Spagna, in Sudafrica e ora anche in Sicilia, guidata da Lorrain Oddo (e nata grazie ai consigli di Bertrand Otto, che, per anni, si è occupato delle attività vinicole della compagnia finanziaria Edmond de Rothshild). E proprio a Parigi, a Vinexpo Paris, le due famiglie hanno brindato al percorso comune che li ha portati alla creazione, in Sicilia, di Serra Ferdinandea, nuova azienda tra Sambuca di Sicilia e Sciacca, che è la prima joint venture siculo-francese, e che porterà i vini, a base di Grillo e Nero d'Avola, Sirah e Sauvignon Blanc, ad essere le prime etichette siciliane distribuite da negociant di Bordeaux, ovvero Diva, uno dei nomi più importanti della “Place du Bordeaux”.



Nascerà una cantina dedicata, e le prime bottiglie di bianco, rosè e rosso vedranno la luce nel marzo del 2021, da uve della vendemmia 2019. Si parla di un azienda nata con un investimento di 3 milioni di euro, per 100 ettari di estensione totale, di cui 40 di vigneti (10 già piantati e 30 che lo saranno nei prossimi 2 anni), condotti con particolare attenzione alla sostenibilità, e 60 di macchia mediterranea, per una produzione che, a regime, sarà di 200.000 bottiglie.



L’obiettivo condiviso dalla famiglia Oddo e dalla famiglia Planeta, è tanto semplice quanto ambizioso: una partnership paritetica per dare vita - in Sicilia - a un’azienda vinicola d’eccellenza, e farla competere nell’arena dei grandi vini del vecchio e del nuovo mondo, condividendo esperienze agricole, enologiche e distributive. Un progetto che è territoriale e transnazionale al tempo stesso, che trae il meglio da entrambi gli approcci, superandone le criticità ed esaltando le sinergie.



A capo del progetto siciliano saranno Lorraine Oddo da un lato, e dall’altro Alessio Planeta, che apporterà i suoi trent’anni di assiduo lavoro sul territorio. Il tutto avvalendosi della consulenza e della grandissima esperienza di Florent Dumeau, enologo bordolese che segue da anni sia Planeta che tutte le aziende del gruppo francese.

Copyright © 2000/2020