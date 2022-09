Un film per agli appassionati di cibo: nelle sale “Tuesday Club - Il talismano della felicità

Karen è una donna di mezza età che conduce una vita esemplare, con una famiglia felice e una bella casa, ma quando, alla festa del suo 40° anniversario di matrimonio, scopre che il marito Sten la tradisce, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura degli altri, la protagonista si dà una seconda possibilità e, con l’aiuto delle amiche, inizia a seguire un corso di cucina orientale creativa tenuto da un famoso chef. E così, tra un sushi e una tartare, Karen risveglia i sogni nel cassetto.

Esce oggi al cinema “Tuesday Club - Il talismano della felicità” (Wanted Cinema), pellicola svedese firmata dalla regista Annika Appelin, in cui la ricerca del piacere, in amore come a tavola, muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica dei sentimenti umani.

Il film strizza l’occhio a tutti gli appassionati di cucina e di buon cibo, perché è tra i fornelli che si innescano e si risolvono tutte le vicende. Una spumeggiante colonna sonora e alcune scene di ballo nei punti chiave della trama lo rendono quasi un musical dei sentimenti senza età.

