Un ponte goloso tra Sicilia e Indonesia: nasce la prima filiera europea del cioccolato Igp

È un ponte all’insegna della dolcezza quello che unirà Modica, in Sicilia, all’Indonesia: si tratta della prima filiera europea di cioccolato Igp, che utilizza come materia prima un cacao a Indicazione Geografica. I protagonisti dell’ambizioso progetto di cooperazione internazionale il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica e l’organizzazione indonesiana Kakao Berau GI Association.

A Modica l’incontro, proprio in questi giorni, per gettare le basi dell’iniziativa, che sarà garantita dall’ente di certificazione CSQA, leader di settore in Italia con 71 Dop e Igp controllate, e Fondazione Qualivita. Primo step, registrare in Europa il Kakao Berau come primo cacao Igp al mondo. Ottenuta la certificazione, sarà possibile avviare la realizzazione della prima filiera del cioccolato completamente Igp a partire da una materia prima unica, in grado di garantire sia la qualità organolettica, sia la permanenza di quantità rilevanti di principi attivi.

Il Consorzio del Cioccolato di Modica e la sua filiera si propongono così, a livello internazionale, come avanguardia per l’avvio di un rapporto di collaborazione e di cooperazione allo sviluppo con uno dei Paesi, l’Indonesia, terzo fra produttori di cacao nel mondo.

