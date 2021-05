Un progetto dedicato al pesce di acqua dolce tra gastronomia, educazione e sostenibilità

Spesso messo in ombra dal più popolare “fratello” di mare, il pesce di lago ha una importanza tutta sua e caratteristiche particolari che non sono conosciute al grande pubblico. Adesso arriva un’idea interessante che punta a promuovere, in un’ottica di rispetto ambientale, il pesce di acqua dolce proveniente dalla pesca professionale nei Laghi Orta e Maggiore e dagli allevamenti ittici del territorio per rilanciarne l’intera filiera: il progetto si chiama “Comunicare il pesce di lago per promuovere la pesca e l’acquacoltura sostenibili” ed è promosso dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, cofinanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca attraverso un bando della Regione Piemonte.



Al centro ci sarà la promozione gastronomica, per evidenziare le grandi potenzialità e versatilità in cucina del pesce d’acqua dolce ma anche quella turistica, per raccontare all’esterno una eccellenza del territorio, risultato di una tradizione millenaria e di un insieme di valori economici e culturali che si sono mantenuti nel tempo. Ma sarà una vetrina anche sul fronte educativo con il coinvolgimento delle nuove generazioni nella riscoperta di una delle “arti” principali del luogo in cui vivono, il tutto attraverso la sensibilizzazione degli istituti superiori sul tema del patrimonio ambientale dei laghi e invitando i giovani degli istituti alberghieri a dare il loro contributo in cucina per inventare ricette che valorizzino in cucina i pesci di recente introduzione, ancora quasi sconosciuti per la gastronomia di lago. La comunicazione passerà dal web con un sito ad hoc (www.pescideinostrilaghi.it), la pagina Facebook “Pesce di lago” e il canale Youtube “Pesca Verbano”, dove il pesce d’acqua dolce sarà raccontato da tutte le angolazioni: gastronomica, storica, ambientale, imprenditoriale, economica e sociale.



L’iniziativa “Il Lago a Tavola” coinvolgerà, invece, le attività ristorative e gastronomiche del territorio, stimolandole a inserire il pesce d’acqua dolce proveniente dal territorio all’interno dei propri menù, in un’ottica di sostenibilità e di consumo a chilometro zero. Un evento dalla durata di circa un mese (terminerà a settembre), in estate, durante il quale gli aderenti saranno invitati a proporre ai clienti questo tesoro gastronomico, riscoprendo ricette tradizionali o inventandosene di nuove e creative, da servire al tavolo, da asporto o in modalità street e fast food. Saranno due invece i contest destinati ai più giovani: “Una ricetta per i nuovi pesci del lago” coinvolgerà gli istituti alberghieri del Verbano-Cusio-Ossola, per promuovere tra gli allievi e i docenti la valorizzazione gastronomica delle specie ittiche, alloctone, di lago. I partecipanti avranno il compito di ideare una nuova ricetta con protagonista una specie ittica alloctona presente nei laghi d’Orta o Maggiore, come ad esempio il Lucioperca, il Siluro e il Gardon. A conclusione del contest, a fine maggio, una giuria selezionerà la ricetta migliore e il “team” vincente si aggiudicherà un premio di 500 euro da destinare in acquisto di attrezzature didattiche.



Il contest “Acque sostenibili” è dedicato agli istituti superiori del territorio per promuovere attività didattiche che riguardino la sostenibilità ambientale dei laghi e dei torrenti della provincia. I partecipanti dovranno elaborare una ricerca dedicata agli aspetti naturalistici e ambientali dei corsi d’acqua del Verbano Cusio Ossola, mettendo in evidenza temi centrali come le biodiversità da proteggere, gli impatti antropici e quelli delle specie alloctone e le buone pratiche di sostenibilità che impattano positivamente sull’ambiente acquatico. Anche in questo caso la classe “vincente” avrà un premio di 500 euro per l’acquisto di attrezzature didattiche.



“Il progetto - spiega Arturo Lincio, presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola (Regione Piemonte) - vuole comunicare le molteplici potenzialità gastronomiche del patrimonio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che riguardano, con la dovuta sensibilità ambientale, laghi e torrenti. La sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura, garantendo la protezione della biodiversità, evidenzia le capacità della gastronomia locale, in grado di offrire ai consumatori golose ricette delle specie ittiche dei corsi d’acqua e del lago in particolare”.

