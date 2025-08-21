Un racconto sulla convivialità estiva: il Concorso Letterario che premia le migliori storie di cibo

L’estate è la stagione degli incontri, dei sapori che tornano e delle storie che si intrecciano attorno a una tavola: un pranzo improvvisato in spiaggia, una cena in giardino tra amici di sempre, una tavolata in montagna con sconosciuti che diventano complici di un ricordo. Sono questi momenti, tanto semplici quanto ricchi di emozione, al centro del Concorso letterario di narrativa breve “A tavola d’estate”, lanciato per il Festival “Food & Book - La cultura del cibo, il cibo nella cultura” n. 10, a Montecatini Terme, dal 24 al 26 ottobre 2025.

Il Concorso, nazionale, è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Si cercano racconti inediti che abbiano come tema centrale la convivialità estiva: storie vere o inventate che ruotino attorno ad un pasto condiviso, capaci di evocare il calore di una stagione che, più di ogni altra, sa accendere i sensi e la memoria. L’ambientazione può essere ovunque: una casa di campagna, un ristorante al mare, una terrazza in città, una baita tra i monti. Ciò che conta è l’atmosfera, la forza narrativa del cibo che unisce e rivela.

I racconti selezionati saranno pubblicati in una antologia curata dal mensile “Leggere: tutti” e presentata nel Festival. Gli autori e le autrici scelti riceveranno una copia del volume nella cerimonia di premiazione, mentre il vincitore o la vincitrice assoluta sarà ospite, insieme ad un accompagnatore, alla cena di gala (24 ottobre), con un protagonista d’eccezione della cucina italiana: lo chef Enrico Bartolini, che, con i suoi ristoranti, ha conquistato ben 14 stelle Michelin. Inoltre, riceverà una copia autografata del libro Mudec, firmata dallo chef, ed anche per il secondo e il terzo classificato sono previsti premi in libri, compresa una copia del volume di Enrico Bartolini e una selezione di titoli.

Il racconto può essere inviato via email, dopo aver letto il regolamento, entro il 30 settembre 2025. Il Festival Food & Book sarà, come ogni anno, un’occasione per mettere in dialogo la cultura letteraria con quella gastronomica, per incontrare scrittori, chef, editori, lettori e appassionati.

