“Un Soave per le Mura di Soave”, l’iniziativa di beneficenza di Cantina di Soave

Il vino a salvaguardia dei beni artistici e culturali del territorio. La Cantina di Soave, per il terzo anno consecutivo, continua la sua iniziativa di beneficenza in favore della cinta muraria di Soave. Il progetto “Un Soave per le Mura” è stato inaugurato nel 2018, in azione congiunta con il Comune, e consiste nella realizzazione di una bottiglia, in limited edition e con una particolare etichetta merlata, del Soave Classico Rocca Sveva.

La bottiglia sarà dunque disponibile sia presso la Cantina Rocca Sveva sia online, sull’e-commerce dell’azienda. Una parte del ricavato di questa iniziativa sarà destinato al restauro della iconica cinta muraria del Paese da parte del Comune di Soave.

Dunque il vino bianco di Soave si mette a disposizione del territorio, di un comune bandiera arancione del Touring Club Italiano (Tci) e della cinta muraria della città, originale del Trecento.

“Fin da quando è nata nel lontano 1898, Cantina di Soave ha sempre avuto un profondissimo legame con il proprio territorio e con la sua comunità - commenta il presidente di Cantina di Soave, Roberto Soriolo - siamo quindi davvero lieti di contribuire al recupero della cinta muraria attraverso questa iniziativa”.

