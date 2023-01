Un sommelier personale basato sull’Intelligenza Artificiale: lo ha creato Italian Wine Crypto Bank

Immaginate un sommelier personale, calibrato sulle vostre esigenze e sui vostri gusti, che potete interpellare in ogni momento per chiedere consigli su abbinamenti ed etichette da stappare: è la nuova frontiera dell’Intelligenza Artificiale e si chiama Personal GPT Sommelier (Generative Pre-training Transformer), una tecnologia che permette di creare modelli di linguaggio in grado di rispondere alle domande in modo simile ad un essere umano. Lo ha sviluppato Italian Wine Crypto Bank (IWCB), il primo ecosistema fintech che unisce il mondo dei vini di pregio al web 3.0. Il Personal Sommelier sarà presentato, in anteprima mondiale, a marzo, a Bergamo, all’apertura del BG3.0 Winebank, il primo wine bar “ibrido” al mondo, che unisce reale e metaverso.

Già utilizzata per creare assistenti virtuali in vari settori, la tecnologia GPT è adesso usata dall’Italian Wine Crypto Bank per assistere i wine lover in maniera personalizzata al momento della scelta del vino, rispondendo alle loro domande in modo naturale, competente e fluido. Al Personal Sommelier si potrà persino dare un nome ed essere sicuri, tra l’altro, che ricorderà ciò che il suo “assistito” ha bevuto e mangiato in base ai suoi suggerimenti precedenti. “Il Personal GPT Sommelier che abbiamo sviluppato sarà disponibile in anteprima mondiale, nel corso del prossimo mese di marzo, per i membri del Privilege Club della BG3.0 Wine Bank che aprirà a Bergamo”, afferma Davide Casalin (IWCB e CellarMetaverse).

Il nuovo locale porterà il vino, secondo le intenzioni di chi lo ha sviluppato, nell’era del web 3.0: da una parte, proporrà esclusive esperienze enogastronomiche dal vivo, nei suoi locali eleganti e accoglienti nella storica Piazzetta Santo Spirito di Bergamo, e, all’altra, e questa è la novità rivoluzionaria, avrà una dimensione nel web del futuro. Al suo Privilege Club, ad esempio, si accederà solo con NFT (token non fungibili, ovvero un’informazione digitale, registrata su un registro distribuito, univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema e rappresentativa di una qualche forma di diritto, ndr) che tra le sue utility fornirà, tra le altre cose, un sommelier personale per ogni membro, costruito con Intelligenza Artificiale. BG3.0 Wine Bank avrà una propria piattaforma anche nel metaverso, anch’essa in anteprima mondiale, dove proporrà degustazioni, eventi e giochi in realtà aumentata. La realtà virtuale sarà invece protagonista di esclusive degustazioni con occhiali VR nell’area dedicata del locale.

La Italian Wine Crypto Bank, fondata e diretta da Rosario Scarpato, è parte del Progetto Crypto World Wine Bank (marchi di The I Factor Ltd Hong Kong) e porta il mondo del vino in una nuova era, costituita da NFT, Metaverso, Acquisti incentivati in criptovalute e Tracciabilità con sigilli NFC.

