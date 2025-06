Un viaggio tra i capolavori artistici, naturali e culturali di una regione-icona del Belpaese

Ci sono il centro storico di Firenze, con il Duomo e la Galleria degli Uffizi, la celebre Piazza dei Miracoli a Pisa con l’iconica Torre, le faggete vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la Piazza del Campo di Siena con il suo centro storico, il paesaggio suggestivo della Val d’Orcia, le ville e i giardini Medicei, ma anche la cerca e cavatura del tartufo, e molti altre meraviglie: il volume “Toscana Patrimonio dell’Umanità” di Clara Svanera (Editoriale Giorgio Mondadori, in uscita, pp. 176, prezzo di copertina 18 euro) accompagna i lettori, con oltre 150 immagini e testi accurati, alla scoperta dei 16 siti Unesco della Toscana, suddivisi in 7 siti culturali, 5 naturali, 2 transnazionali, una città creativa ed un bene immateriale. Un testo unico per scoprire realtà meravigliose e uniche, in una narrazione olistica senza confini.

La conferma, se fosse necessario, di come la Toscana sia una terra speciale, un vero museo a cielo aperto dove il passato va a braccetto con il presente e crea un connubio impossibile da ammirare altrove: dalle città antiche che conservano opere d’arte e architettura uniche al mondo ai piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, fino ai paesaggi armoniosi, plasmato dalla mano rispettosa dell’uomo, tra viti che ricoprono colline e filari di cipressi.

