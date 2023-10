Una bottiglia di grappa vale un albero e la foresta diventa più verde: il progetto Distillerie Berta

Quando una buona bottiglia diventa la protagonista di un’idea green. E così il nome di una delle distillerie più famose del Belpaese diventa anche quella di una foresta dove gli alberi prendono il nome dei clienti: continua a crescere il progetto di riforestazione promosso da Distillerie Berta, storica realtà produttiva piemontese, in collaborazione con Treedom, la prima piattaforma che permette di piantare alberi a distanza (l’operazione viene effettuata dai cittadini locali) e seguire online la storia del progetto . Un’idea nata nel 2020 con un nobile e ambizioso obiettivo, fornire un aiuto per il salvataggio delle foreste difendendo la biodiversità. In che modo? Attraverso la vendita di due prodotti di punta della casa, la Grappa Invecchiata Elisi e la Grappa Unica. Grazie al sostegno dei suoi consumatori, Distillerie Berta ha piantato negli anni 2.900 alberi in otto Paesi diversi, contribuendo all’assorbimento di 678,5 tonnellate di CO2 .

Un risultato raggiunto in maniera semplice e divertente: per ogni ordine di uno dei due prodotti, Distillerie Berta si impegna a piantare un albero che viene regalato al cliente del canale Horeca e che porta il suo nome, contribuendo così alla creazione della Foresta Berta. Ogni singolo albero viene fotografato e geolocalizzato nel momento in cui viene piantato, garantendo la possibilità al proprietario, tramite un codice, di visualizzarlo online e seguirne la crescita, passo dopo passo.

Il presidente Chicco Berta spiega che “in Distillerie Berta abbiamo un legame molto forte con la natura e l’ambiente circostante, per questo motivo siamo orgogliosi che il progetto, in collaborazione con Treedom, abbia raggiunto risultati importanti negli anni; ed intendiamo proseguire questa preziosa collaborazione e continuare a fare la nostra parte, per un mondo sempre più verde”.

