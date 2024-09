Una degustazione d’eccezione nel convento in cui pregava la Monaca di Monza

Là dove pregava la Monaca di Monza oggi c’è una cantina, ma non per la produzione: è il luogo dove vengono conservate le migliori bottiglie di uno dei più importanti distributori di vino italiani, il gruppo Meregalli, e dove verrà ospitato il prossimo “100vini x Visconti43” (evento riservato agli addetti ai lavori): una selezione di referenze e interessanti novità raccontate direttamente dai produttori, di scena il 16 settembre, con la possibilità di degustare i vini del catalogo Visconti43.

La sede storica di Meregalli si trova infatti proprio tra le mura che ospitavano il Convento della Monaca di Monza, divenuta famosa grazie ad Alessandro Manzoni al suo capolavoro “I Promessi Sposi” . Le radici di questo luogo unico risalgono al 1298 e nel 1469 viene dedicato a Santa Margherita: era un monastero molto stimato, tanto che le famiglie nobili monzesi e milanesi mandavano qui le loro figlie. È questo il caso di Marianna di Leyva, la figura storica che ha ispirato il romanziere milanese per delineare il ritratto della Monaca di Monza.

È del 1785 la richiesta di chiusura del convento, così la chiesa venne sconsacrata e il complesso divenne di proprietà di un privato che ne fece la sua abitazione. È all’inizio del Novecento che la storia di questo posto e il mondo del vino si uniscono, dando vita ad un sodalizio che dura fino a oggi: due fratelli lo acquistano e lo ristrutturano completamente per aprire un’azienda vinicola, la stessa che verrà acquistata da Isidoro Meregalli nel 1962. Nella cantina, tra vasche di cemento e botti, si cominciano ad affinare i vini: è il periodo in cui viene imbottigliata la “Barbera della Monaca” e vengono organizzate le prime degustazioni. Nel 1969 Giuseppe Meregalli prende in mano l’azienda e negli anni dà vita alla prima distribuzione moderna: grazie a lui le più importanti aziende vinicole e del mondo arrivano in Italia. La cantina diventa quindi logistica fino al 1999, quando per motivi di spazio viene spostata a Lissone, sempre in provincia di Monza-Brianza. La struttura storica però rimane ad ospitare le grandi bottiglie, le riserve storiche e le serie limitate.

Copyright © 2000/2024