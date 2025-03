Un’asta di vini per restituire il sorriso ai bambini: il 3 aprile torna “In Auction For Smiles”

Una location d’eccezione come la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, un curatore fuoriclasse come Gelasio Gaetani Lovatelli d’Aragona, e soprattutto l’obiettivo di restituire il sorriso ai tanti bambini che nel mondo nascono con una malformazione del volto e che non hanno accesso alle cure: il 3 aprile torna l’asta di vini di beneficenza organizzata dalla Fondazione Operation Smile Italia Ets. Oltre 75 le aziende vinicole che hanno aderito all’iniziativa donando le proprie etichette, tra cui Ornellaia, Batasiolo, Tenuta di Trinoro, Marchesi Frescobaldi, Rocca di Frassinello, Tenuta Il Palagio - che ha donato una bottiglia in edizione limitata autografata da Trudie Styler e Sting - e Vespa Vignaioli, che ha donato una bottiglia numerata ed autografata da Bruno Vespa. Lo scopo è raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile in Africa subsahariana e America Latina, per assistere e curare i bambini e gli adulti nati con malformazioni, come le labiopalatoschisi.

“Siamo profondamente grati a tutte le aziende vinicole che hanno deciso di essere al nostro fianco in questa serata e di sostenerci con i propri vini, contribuendo ad offrire la possibilità a tanti pazienti affetti da malformazioni del volto di poter ricevere le cure di cui hanno bisogno - afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia Ets - il vino e l’arte in questo evento incontrano la solidarietà e infondono ancora più forza al nostro impegno: costruire un futuro dove la salute e la dignità di ogni paziente siano garantiti grazie ad assistenza medica e chirurgica completa, sicura e di qualità”. L’asta, curata da Gelasio Gaetani, scrittore ed esperto di vini, sarà battuta da Luciano Carnaroli: tra le bottiglie più prestigiose spiccano quelle di Ornellaia, Batasiolo, Tenuta di Trinoro, Marchesi Frescobaldi, Rocca di Frassinello, Marchesi Antinori, Fattoria dei Barbi, Mazzei, Tormaresca, Vistorta, Petrolo, Cusumano, Tenuta San Leonardo, Col d’Orcia, Tenuta Argentiera, Tenuta di Fiorano, Tasca D’Almerita, Tenuta Il Palagio e Vespa Vignaioli. Ma anche Monteverro, Barone di Serramarrocco, Podernuovo a Palazzone di Giovanni Bulgari, Terredora di Paolo Mastroberardino, Azienda Guido Formilli Fendi e Amantis Azienda Agricola; Feudi di San Gregorio e Surrau, che hanno donato un maxi-formato, e il Consorzio Vino Chianti, che ha donato 24 bottiglie dei suoi associati.

Tra le new entry di quest’anno ci sono Paolo Conterno, Petra, Paitin, Badia a Coltibuono, Coletti Conti, Zymè, Demaldè, Bonfadini, La Porrona - Montisi. Ma anche Le Corgne Società Agricola di Andrea Formilli Fendi, Allegrini, Azienda Agricola Castello di Bolgheri, Conte Leopardi, Ferrari, Famiglia Cotarella, Banfi, Donna Fugata, Eccocivi - The Nando and Elsa Peretti Foundation, Casale del Giglio, Planeta, Surrau, Lungarotti, Felsina, Argiolas, Morisfarms, Bisol, La Madaleine, Leone De Castris, Firriato, Masi, Il Mosnel, Paolo e Noemia D’Amico, Cantina Tramin, Ambrogio e Giovanni Folonari, Podere San Cristoforo, Michele Satta, Principe Pallavicini, Tenuta Vitalonga, Tenuta Setteponti, Tenuta di Valgiano, Castello di Tassarolo, Castello di Volpaia, Livio Felluga, Esterina Centrella, Schiopetto, Zenato, Cos Vittoria, Masciarelli, ColleMassari.

