Vegani in crescita in Italia, nel 2024 +35% di prenotazioni su TheFork nei ristoranti plant-based

Il trend è trainato dalle cene con un +36% di prenotazioni nei ristoranti vegani, mentre è leggermente sotto il momento del pranzo che si attesta al 32%. Ma, in generale, nel periodo tra gennaio e novembre 2024, si è registrato un incremento del 35,2% di tavoli riservati in locali plant-based. A livello geografico la tendenza cresce, soprattutto nel Nord-Est (+ 61% sul 2023), con un aumento dei coperti del +58%, seguono Sud e Isole, dove le prenotazioni sono salite del +51%.

Numeri che vengono analizzati da TheFork, la piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, e che raccontano di un panorama alimentare italiano che sta vivendo una profonda trasformazione. Secondo il rapporto Eurispes 2024, oggi, quasi il 10% della popolazione segue un’alimentazione vegetariana (il 7,2%) o vegana (il 2,3%) per un totale di oltre 5,6 milioni di persone, segnando anche un aumento di 3 punti percentuali sullo scorso anno. E anche tra chi adotta una dieta onnivora o flexitariana (ovverosia, i vegetariani “flessibili”, cioè poco convinti della sua scelta di non mangiare del tutto la carne, per cui se la concedono ogni tanto, ndr), emerge una tendenza al cambiamento: secondo dati YouGov, il 60% dei consumatori italiani intende ridurre il consumo di carne entro i prossimi due anni. Evoluzioni dei regimi alimentari - se non ancora del tutto pratiche, ma quantomeno di concetto - che si riflettono in qualche modo anche sui ristoranti, alle prese con la crescente domanda di opzioni plant-based in grado di rispondere alle nuove esigenze alimentari.

I piatti vegani presenti nei ristoranti di TheFork raggiungono per ora l’1,5% del totale: si parla di 269 ristoranti che rientrano sotto l’ombrello del tag “vegano” e che vedono la concentrazione maggiore al Centro con 82 attività, seguito dal Nord-Ovest con 71, Sud e Isole 78 e Nord-Est con 38. Le province con più locali veg-friendly sono Roma (30), Milano (22) e Napoli (14). Così, TheFork ha rinnovato la sua collaborazione con Veganuary - l’associazione inglese inventrice dell’omonima challenge globale che consiste nel mangiare per un mese solo cibo vegano e di cui Essere Animali è partner ufficiale in Italia - per incoraggiare sempre più persone a esplorare la cucina vegana durante gennaio. È stata curata, quindi, una selezione esclusiva di ristoranti per esplorare questo tipo di cucina: uno strumento che offre agli utenti l’opportunità di scoprire i piatti veg più interessanti in oltre 50 locali italiani. Una collaborazione che sottolinea anche un impegno condiviso a sostegno di una ristorazione che rispetti l’ambiente, valorizzi le tradizioni locali e risponda alle esigenze di una clientela sempre più attenta a scelte alimentari responsabili e che mira a promuovere una gastronomia consapevole e inclusiva.

La cucina plant-based, del resto, si sta progressivamente avvicinando sempre di più anche al mondo del fine dining. Basti pensare che anche la Guida Michelin, oltre alle classiche stelle, da qualche anno ha introdotto anche le “Stelle Verdi”, premiando ristoranti che si distinguono per sostenibilità e innovazione. E, tra questi, spiccano locali completamente vegetariani, come il Joia di Milano, e ristoranti vegani di rilievo internazionale, come l’Ona in Francia, che hanno ottenuto una stella Michelin.

