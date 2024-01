Anche il 2024 comincia con “Veganuary”: un gennaio da vegetariani senza carne, pesce e derivati

Ogni anno sono sempre di più i partecipanti: sono trascorsi 10 anni dal lancio del Veganuary e da allora milioni di persone provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo hanno deciso, per motivi legati all’ambiente, agli animali o alla salute, di ridurre o eliminare per almeno un mese all’anno, gennaio, carne, pesce e derivati (oltre 700.000 nel gennaio 2023, ndr). Ed ancora una volta nel 2024, sono numerose anche le star internazionali che hanno aderito alla sfida annuale gestita da un’organizzazione no-profit britannica che promuove ed educa al veganismo incoraggiando le persone a seguire uno stile di vita vegano, come hanno fatto in passato i cantanti Billie Eilish e Paul McCartney, e gli attori Joaquin Phoenix ed Evanna Lynch.

“La partecipazione e l’influenza di “Veganuary” continua a crescere ogni anno di più, anche in Italia, ed è entusiasmante vedere come la consapevolezza dell’impatto che i sistemi alimentari hanno sul Pianeta, la nostra salute e la vita degli animali, stia crescendo” commenta Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali, partner ufficiale per l’Italia della campagna globale.

In Italia sono moltissimi gli influencer e content creator che sosterranno l’iniziativa come il duo Di Pazza, con oltre 130.000 followers, autori di ricette vegetali e adatte a tutti i gusti, Charley e Anna, con oltre 400.000 followers e proprietari di un rifugio per animali e di un agriturismo, Mrs Veggy, che realizzando ricette veg e gluten-free ha conquistato oltre 175.000 persone, e infine Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione, co-fondatrice dell’app Planter e autrice di numerosi libri sull’alimentazione a base vegetale che parteciperà con consigli e video speciali.

Novità è il ricettario speciale destinato agli iscritti al “Veganuary” che raccoglie le ricette preferite di diverse personalità d’eccezione, promotori e promotrici di una scelta vegan o vegan friendly. Tra questi Florencia Di Stefano-Abichain, speaker radiofonica e conduttrice, Rosita Celentano, attrice e conduttrice televisiva, il duo comico Le Coliche, la giornalista Roberta Ferrari e sua figlia Iris Ferrari, youtuber. E accanto alle aziende, che sosterranno l’iniziativa con il lancio di nuove opzioni a base vegetale e offerte sui loro prodotti veg.

Partito da un semplice tavolo da cucina nello Yorkshire, “Veganuary” è diventato un vero e proprio fenomeno globale: anche se il lancio ufficiale è previsto per, domani, 1 gennaio, è già possibile iscriversi sul sito dedicato, selezionando la data di inizio prescelta e ricevendo gratuitamente, per 31 giorni, ricette e consigli per provare un’alimentazione completamente vegetale, sana e gustosa.

