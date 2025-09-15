Vegano & stellato: arriva il ricettario di alta cucina senza carne e ingredienti di origine animale

Un tempo celebre per le sue salse ricche di burro e i menù a base di foie gras, Alexis Gauthier ha trasformato non solo la sua cucina, ma la sua intera filosofia. Oggi, il suo rinomato ristorante londinese, “Gauthier Soho”, propone una cucina 100% vegetale: un atto di ribellione culinaria fondato sulla compassione per gli animali. Adesso, insieme ad Animal Equity, firma il primo ricettario stellato senza carne e ingredienti di origine animale, con 6 ricette raffinate che affondano le radici nella tradizione dell’alta cucina francese, ma reinterpretate in chiave vegetale.

Dall’antipasto scenografico fino al dessert delicato e irresistibile, i piatti creati appositamente per Animal Equality comprendono, tra le altre cose, croccanti bucce di melanzana, zucca dorata in salsa curry e una gelatina di fiori di sambuco. “Questa raccolta di ricette non parla solo di cibo, ma di chi crede che ciò che mangiamo possa essere un gesto di gentilezza, un atto di cambiamento. Un gesto di sfida e un manifesto per chi crede che un mondo migliore sia possibile. Anche io condivido questa visione” spiega lo chef Alexis Gauthier.

Il ricettario (scaricabile gratuitamente previa registrazione) è adatto sia a chi ha esperienza in cucina, sia a chi ha voglia di sperimentare con creatività un viaggio gustoso e ricercato. In particolare il ricettario comprende: un amuse-bouche che prepara il palato, a base di bucce di melanzane crispy; un primo antipasto con un’esplosione delicata di sapori, tra verdure e funghi selvatici; un secondo antipasto con un gioco tra mare e terra; un terzo antipasto, con sapori audaci e una scenografica presentazione; una portata principale, con il calore avvolgente di una crema al curry, ed un dolce finale leggero e fruttato

“La collaborazione tra Animal Equality e Alexis Gauthier dimostra che anche l’alta ristorazione può fare del suo meglio per contribuire a un mondo in cui tutti gli animali siano davvero rispettati - afferma Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia - siamo sicuri che il viaggio culinario proposto dallo chef porterà tante persone a scoprire nuovi sapori e abbinamenti là dove ogni giorno possiamo scegliere di fare la differenza per gli animali: a tavola.”

