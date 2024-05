Vegetariana e “democratica”, la Caponata Siciliana, è la “star” dei ristoranti italiani nel mondo

Un piatto dagli usi “plurali”, e quindi da mettere a tavola come pasto unico, ma anche antipasto o contorno, “democratico”, perché per tutte le tasche, semplice ma ricco di gusto, con le verdure in primo piano, rielaborate in un gustoso mix tutto italiano dove si ritrova la sfiziosità del fritto e un sapore agrodolce dal taglio inconfondibile. E’ la Caponata Siciliana, ricetta vegetariana, e un doveroso omaggio alla Sicilia, autentico tesoro della cucina regionale italiana, e che si aggiunge alla serie di piatti tradizionali o altamente rappresentativi della cucina italiana, celebrati negli anni dalla Idic (International Day of Italian Cuisines, ndr): e, quindi, dalla Carbonara al ragù bolognese, dal Pesto alla genovese al Tiramisù, dalla Zuppa di Ceci di Leonardo da Vinci ai Tortellini in brodo di Pellegrino Artusi e all’Insieme armonico di Gualtiero Marchesi. Dunque è questo il piatto “re” della prossima edizione dell’Idic - International Day of Italian Cuisines che si celebra sabato 18 maggio, in concomitanza con la Giornata della Ristorazione, l’iniziativa ideata dalla Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana.

La caponata sarà, per l’occasione, lo “special” dei menu di oltre 200 ristoranti italiani nel mondo, registrati per l’evento n. 15, senza dimenticare che, come in passato, altre centinaia lo faranno spontaneamente. Per la prima volta, la Idic - International Day of Italian Cuisines sarà celebrata anche in Armenia e in Iraq, nella mensa di un campo Eni. “La Idic è una reazione alla falsificazione sistematica della cucina italiana e dei prodotti agro-alimentari made in Italy”, dice Paolo Monti, chef patron di Ama, ristorante ad Hong Kong con Mario Caramella, executive chef di un hotel di lusso (con ristorante italiano) a Gurgaon, India, che aggiunge come “la Giornata, non è una moda dei social del momento, da quando è nata nel 2008 coinvolge centinaia di cuochi e ristoratori nel mondo e i loro clienti”.

La Idic promuove il diritto dei consumatori internazionali ad una cucina italiana autentica e di qualità quando entrano in ristoranti etichettati come italiani e, conclude da Dubai, Rosario Scarpato, animatore del network itchefs-Gvci, una rete di professionisti della cucina italiana che, dal 2007, opera in 70 Paesi, nella quale la Idic è nata, “è da sempre una concreta celebrazione della ristorazione italiana fuori dall’Italia, di grande importanza per il suo marketing: all’estero il ristorante italiano autentico è insostituibile per promuovere prodotti, turismo e stile di vita italiani”.

