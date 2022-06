Velenosi per “L’Orto di Paolo” con i vini che “racchiudono” in bottiglia solidarietà e soddisfazione

Un vino bianco ed un vino rosso, prodotti grazie al lavoro di un gruppo di ragazzi davvero speciali, accolti da “L’Orto di Paolo”, centro diurno per persone affette da autismo che rende la loro vita il più normale possibile, ma anche quella delle loro famiglie, che ricevono sollievo e appoggio quotidianamente. Sono il Rosso Piceno Superiore Doc e il Pecorino Doc di Velenosi, una delle cantine-simbolo delle Marche del vino, che, riaprendone le vendite, lancia per il secondo anno il progetto “che “racchiude” in bottiglia solidarietà e soddisfazione - spiega Angela Velenosi - aiutando i ragazzi e facendoli sentire inseriti in azienda, protagonisti del loro lavoro. Noi ci abbiamo messo duro lavoro e amore, e ci impegneremo ancora di più a vendere questi vini per portare avanti i loro sogni. Questa iniziativa è stata un grande successo, con i 7.000 euro di ricavato che sono stati devoluti al centro”.

