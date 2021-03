Venezia festeggia i suoi 1600 anni di storia con le bollicine del Prosecco Doc

1600 anni di storia condensati in una data: il 25 marzo 421, infatti, è universalmente riconosciuto come il giorno di fondazione della città di Venezia, così come testimonia la fonte manoscritta del “Chronicon Altinate” e, in tempi più recenti, il Marin Sanudo, il quale, descrivendo il grande incendio di Rialto del 1514, nei suoi diari scrisse: “Solum restò in piedi la chiexia di San Giacomo di Rialto, la qual fu la prima chiexia edificata in Venetia dil 421 a dì 25 marzo”. Se, dunque, la leggenda fa risalire la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto) a questa iconica data, il 25 marzo 2021 non poteva che essere l’occasione ideale per festeggiare, con il mondo intero, i 1600 anni ab urbe condita con una serie di eventi ufficiali e manifestazioni, come mostre, percorsi museali, conferenze e seminari, promosse da enti, istituzioni e associazioni sia a livello nazionale che globale.

In questo modo Venezia, capitale mondiale della cultura e simbolo della Serenissima, sarà celebrata nella sua dimensione di città “di terra e di acqua”, con un anno di celebrazioni, fino al 25 marzo 2022, con il Consorzio del Prosecco Doc, ormai storico supporter della città, confermato dal Comune di Venezia e dal “Comitato Ufficiale 1600 anni della Fondazione di Venezia” come partner ufficiale della ricorrenza, e bollicina di riferimento per tutti gli eventi collegati ai primi 1600 anni di storia della città. Dal Salone Nautico al Redentore, passando per la Regata Storica e la Mostra del Cinema, senza dimenticare le feste di Natale e Capodanno, il Prosecco Doc Doc sarà sempre protagonista, in una vetrina internazionale senza precedenti, con due bottiglie in edizione speciale di Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé.

“Si tratta di due bottiglie pensate ad hoc proprio per i 1600 anni di Venezia, compleanno celebrato anche da un apposito logo inserito in una etichetta che richiama il quadrilobo Venezia e che è caratterizzata sia da elementi moderni che di iconografia classica, a dimostrazione di un appeal internazionale che da tempo contraddistingue lo stretto rapporto tra il Prosecco Doc e la città lagunare”, commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio del Prosecco Doc. “Come Consorzio, d’altronde, abbiamo dimostrato di essere sempre stati molto vicini alla città, non solo nelle gioie ma anche nei momenti più difficili”.

“Da tre anni il Prosecco Doc è la bollicina ufficiale della città di Venezia e, dunque, in una ricorrenza storica e speciale come i 1600 anni dalla fondazione non potevamo non esserci”, aggiunge Luca Giavi, direttore del Consorzio del Prosecco Doc. “Siamo, quindi, davvero lieti e onorati di poter garantire, alla cittadinanza e ai turisti, importanti momenti di convivialità grazie alla presenza dei nostri vini ai maggiori eventi già in programma per questo lungo anno di celebrazioni. In questa indimenticabile esperienza abbiamo poi voluto al nostro fianco il Consorzio Vini Venezia che, riprendendo la grafica per le etichette studiata dal nostro Consorzio per le edizioni speciali di Prosecco Doc e Prosecco Doc Rosé, ha realizzato per “Venezia 1600” delle bottiglie di Merlot dedicate”. Un’unione simbolica, quella dei due Consorzi, che sottolinea una volta in più il forte legame tra il territorio di produzione del Prosecco Doc e la magia di calli e canali veneziani, ad imperitura memoria della Serenissima.

Copyright © 2000/2021